Türk futbolunda yeni dönem!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi'nin en büyük hedefi güven ortamını sağlamak.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Büyükekşi işe Tahkim ve Disiplin Kurulu'nu değiştirerek başlamak istiyor. Futbol camiası bu iki kuruma güven duymuyor. Tahkim Kurulu istifa etti, gözler şimdi Disiplin Kurulu'nda. Mehmet Büyükekşi bu iki kurula getireceği isimlerden, her kulübe eşit hareket edilmesini ve alınacak kararlarda bir standartın olmasını isteyecek.

YABANCI KURALI

Yeni dönemde yabancı kuralı 8 artı 3 olarak devam edecek. Yayın ihalesi en kısa sürede sonuçlandırılacak.

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'nda bir değişiklik olmayacak. Hamit Altıntop Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici olarak göreve devam edecek. Stefan Kuntz da Milli Takım'ın başında kalacak.

FUTBOL KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞTAY

Yeni dönemde ülkedeki futbolun kalitesinin artırılması için bir çalışma yapılacak. Teknik direktörler, takım kaptanları, hakemler ve yöneticilerin içinde olduğu bir çalıştay gerçekleştirilecek. Topun oyunda daha fazla kalması için neler yapılabileceği ele alınacak.