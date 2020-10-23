Türk futbolu "eriyor"

UEFA ülke puanı klasmanında geçtiğimiz sezon bitiminde 11. sıraya gerileyen Türkiye, bu sezonun henüz başında 13. basamağa düştü.
Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'un gruplara kalamadan Avrupa maceralarını noktalamalarının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de Demir Grup Sivasspor'un ilk haftayı mağlubiyetle kapatması, Türkiye'yi iki basamak birden aşağı çekti.
Ön eleme maçlarında Türkiye'yi geçen Ukrayna 29,5 puanla klasmanda 11. sıraya yerleşirken, İskoçya da bu hafta puanını 29,375'e çıkartıp, Türkiye'yi geride bırakarak 12. sıranın sahibi oldu. Türkiye ise an itibarıyla 28,9 puanla 13. sırada bulunuyor.
Türkiye'nin 2 takımla yoluna devam ettiği Avrupa arenasında, İskoçya adına Glasgow Rangers ile Celtic, Ukrayna adına ise Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ve Zorya Luhansk mücadele ediyor.
LİG ŞAMPİYONU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖN ELEME OYNAYABİLİR
Sezon bitiminde Türkiye 10. sıraya çıkamadığı takdirde, Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamak zorunda kalacak.
Türkiye, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 11. sırada sezonu noktalarsa, Süper Lig şampiyonunun gelecek sezon "Devler Ligi"ne gitmesi, Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşacak takımın durumuna göre şekillenecek.
Bu dev turnuvada kupayı kaldıracak takım, şayet kendi yerel liginde de Şampiyonlar Ligi bileti alırsa, statü gereği klasmandaki 11. ülkenin şampiyonu bu büyük organizasyona doğrudan katılım hakkı elde ediyor.
Klasmanın ilk 15 sırasındaki ülkeler ve puanları şöyle:
|Sıra
|Ülke
|Puan
|1
|İspanya
|82.569
|2
|İngiltere
|80.997
|3
|İtalya
|63.581
|4
|Almanya
|62.427
|5
|Fransa
|51.081
|6
|Portekiz
|41.749
|7
|Rusya
|37.049
|8
|Belçika
|33.7
|9
|Hollanda
|32.8
|10
|Avusturya
|31.825
|11
|Ukrayna
|29.5
|12
|İskoçya
|29.375
|13
|Türkiye
|28.9
|14
|Danimarka
|27.375
|15
|Kıbrıs Rum Kesimi
|27.25
BU SEZON İÇİN 33. SIRADAYIZ
Türk ekiplerinin Avrupa'daki form düzeyi son yıllarda bir hayli düşerken, bu sezon iyice dip yaptı.
Galatasaray'ın 3, Beşiktaş'ın 2, Aytemiz Alanyaspor'un 1 karşılaşmayla erken veda ettiği Avrupa'da yoluna devam edecek Medipol Başakşehir ile Sivasspor da birer karşılaşmayı geride bıraktı.
Türk ekipleri, yaptıkları 8 müsabakada sadece 2 galibiyet çıkarabilirken, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
Bu sonuçlarla an itibarıyla sadece 1,9 ülke puanı toplayabilen Türkiye, UEFA'ya üye 55 ülke arasında 33. sırada bulunuyor.
FELAKET "GELİYORUM" DEDİ
Türk ekipleri 2016-17 sezonunda iyi bir performansla 9,7 puan toplasa da 2017-18 sezonu deyim yerindeyse çöküşün başlangıcı oldu ve Türkiye 6,8 puan elde edebildi.
Bir sonraki sezon (2018-19) Türkiye'nin topladığı puan 5,5'ta kaldı. Her geçen sezon puanı düşmeye başlayan Türkiye, geçtiğimiz sezon ise sadece 5 puan alabildi.
Bu yıl şu ana dek 1,9 puan toplayabilen Türkiye'nin en azından geçen sezonki performansına (5 puan) ulaşabilmesi için Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un sezon bitimine dek toplam 8 galibiyet alması gerekiyor.
SON DÖRT SEZONDAKİ GALİBİYET ORTALAMASI YÜZDE 27,1
Türk takımları son 4 sezonda Avrupa'da toplam 114 maça çıktı. Bu maçlardan sadece 31'ini kazanabilen Türk ekipleri, 56 müsabakadan boynu bükük ayrıldı, 27 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
Son 4 sezonda Türk takımlarının galibiyet ortalaması yüzde 27,1'de kalırken, mağlubiyet ortalaması da yüzde 49,1 oldu.
KÖTÜ SEZONLAR BİTTİ, DAHA KÖTÜSÜ GELİYOR
Bu sezon 13. sıraya gerileyen Türkiye'yi gelecek sezon daha kötü günler bekliyor.
UEFA'nın ülke puanı sıralaması, takımların son 5 yıldaki performanslarına göre belirleniyor. Bu çerçevede Türk ekiplerinin 2016-17 sezonunda topladığı 9,7 puan, gelecek sezonun sıralamasında hesaplama dışı kalacak. Bu durumda ise Türkiye'nin ilk 15 içinde yer alması bile zora giriyor.
An itibarıyla gelecek sezonunun (2021-22) puan tablosunda ilk 20 sıra şu şekilde:
|Sıra
|Ülke
|Puan
|1
|İngiltere
|66.069
|2
|ispanya
|62.427
|3
|İtalya
|49.331
|4
|Almanya
|47.856
|5
|Fransa
|36.665
|6
|Portekiz
|33.666
|7
|Rusya
|27.849
|8
|İskoçya
|25
|9
|Avusturya
|24.45
|10
|Ukrayna
|24
|11
|Hollanda
|23.7
|12
|Kıbrıs
|21.75
|13
|Sırbistan
|21.375
|14
|Belçika
|21.2
|15
|Türkiye
|19.2
|16
|İsviçre
|19.175
|17
|Danimarka
|18.875
|18
|Yunanistan
|18.2
|19
|İsveç
|17.75
|20
|Hırvatistan
|17.35
TÜRKİYE İLK 15'E GİREMEZSE TAKIM SAYISI 4'E İNECEK
Türkiye'nin ilk 15 ülke arasında yer alamaması, ülke futbolu adına birçok olumsuz gelişmeyi de beraberinde getirecek.
UEFA ülke klasmanında ilk 15 dışında kalınması halinde karşılaşılacak olumsuz durumlar şöyle:
1- Uzun süredir 5 takımla temsil hakkı bulunan Türkiye, Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.
2- Sadece Süper Lig şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek ama o da ön eleme/elemeler oynamak zorunda kalacak.
3- UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek.
4- Diğer 3 takım, UEFA'nın gelecek sezon uygulamaya sokacağı Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
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