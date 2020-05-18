Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan'dan FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'a, Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu'dan Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan'a, kariyerinde önemli başarılar elde etmiş, Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Gökhan İnler'den Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Berat Ayberk Özdemir'e, Galatasaray'ın genç orta sahası Taylan Antalyalı'dan Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Güray Vural'a, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Umut Nayir'dan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer´e kadar birçok önemli isim 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarını DHA aracılığıyla iletti.

ARDA TURAN: BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Türk futbolunun en önemli isimlerinden Arda Turan da 19 Mayıs mesajını aracılığıyla verdi. Turan, "19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

SONER AYDOĞDU´DAN KIZLARIYLA 19 MAYIS MESAJI

Göztepe´nin tecrübeli orta sahası Soner Aydoğdu da kızlarıyla birlikte 19 Mayıs´ı kutlarken, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.

YUSUF ERDOĞAN: BÜYÜK BİR GURUR VE ONURLA KUTLUYORUZ

Kasımpaşa´nın yıldız oyuncusu Yusuf Erdoğan, 19 Mayıs´ın büyük bir gururla kutlandığını dile getirirken, "19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı´nı büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Herkese iyi bayramlar" şeklinde konuştu.

TAYLAN ANTALYALI: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK´Ü SAYGIYLA ANIYORUM

Galatasaray´ın genç yıldızı Taylan Antalyalı da Ulu Önder Atatürk´ü saygıyla andığını vurgularken, "19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı´nın ilk adımı olan bu özel günde Mustafa Kemal Atatürk´ü ve cefakâr Türk milletini bir kez daha saygıyla anıyorum. Bayramın kutlu olsun" dedi.