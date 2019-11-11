11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçının en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirtti. Türk Eximbank’ın ihracatçıların işletme sermayesi ve yatırımlarına yönelik finansal ihtiyaçlarını uygun vade ve faiz imkanları ile karşılamaya çalıştığına işaret eden Pekcan, Türk Eximbank’ın uluslararası piyasalarda son dönemde gerçekleştirdiği borçlanmalar çerçevesinde ihracatçıların döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yaptığını kaydetti.
Pekcan, bankanın döviz kredilerinde 90 baz puana yüzde 0,9 varan indirimler yaptığını ve değişken faiz uygulamasının yanı sıra sabit faiz imkanı da sağladığını bildirdi.
Yeni düzenleme ile bugün itibarıyla reeskont kredisi hariç Kısa Vadeli Döviz Kredilerinde 60 - 75 baz puan aralığında faiz indirimine gidildiğini belirten Pekcan, şu bilgileri paylaştı:
“Örneğin 540 gün 3 taksitli KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisinde oranlar libor/euribor+3'ten, libor/euribor+2.40'a düşürüldü. Bankamız Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) ve İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) garantisi altında sağlanan fonlar ile ihracatçılara kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 50 - 90 baz puan aralığında faizlerde indirime gitti. Bu kapsamda MIGA ve ICIEC fonundan sağlanacak ihracata yönelik işletme sermayesi kredisi ve ihracata yönelik yatırım döviz kredilerinde 3 yıl (6 taksit) ve azami 1 yıla kadar geri ödemesiz 3 yıl vade seçenekleri faiz oranları mevcut EURIBOR+4,00 seviyesinden, EURIBOR+3,50’ye, 4 yıl (8 taksit) ve 5 yıl (10 taksit) vade seçenekleri (azami 1 yıla kadar geri ödemesiz opsiyonları dahil) faiz oranları EURIBOR+4,50 seviyesinden sırasıyla EURIBOR+3,60 ve EURIBOR+3,75’e indirildi. İhracatçılarımızın döviz kredilerinde sabit faiz uygulanması yönündeki talepleri değerlendirilerek döviz kredilerindeki mevcut durumdaki değişken faiz uygulamasının yanı sıra sabit faiz alternatifi getirdik.”
Türk Eximbank 2 Ekim tarihinde KOBİ’lere ve yüksek teknoloji ürün ihracatçılara kullandırdığı TL kredi faizlerini tek haneli rakamlara indirerek önce yüzde 9.61’e, daha sonra 1 Kasım itibarıyla da yüzde 8,79’a düşürdü.
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