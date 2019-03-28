28 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Özel bir televizyon programında Reel Ekonomi programına konuk olan Yıldırım, "2019 yılında Türk ihracatçılarına 48.4 milyar dolar kredi kullandıracağız. Türkiye'nin ihracatının artışına 2018 yılında yüzde 3.4 katkı sağladık. Türkiye’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği 11 milyar dolarlık ihracat artışının 5.7 milyar doları Türk Eximbank kredileri sayesinde oldu. 2019 yılında Türkiye’nin ihracat artışına katkımızı yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Türk Eximbank'ın 2019 yılında çalıştığı ihracatçı firma sayısını da 12 bin 500'e yükseltmek istiyoruz" dedi. Türk Eximbank’ın halihazırda 15 şubeyle hizmet verdiği bilgisini paylaşan Yıldırım, 2019 yılında Türkiye ihracatının yüzde 97'sinin yapıldığı illerde şubeleşme çalışmalarını tamamlayacaklarını ve şube sayılarının 20'ye ulaşacağını da belirtti.
KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK
Türk Eximbank’ın 2019 yılı için 11 yeni destek programını devreye alacağı bilgisini de veren Yıldırım, kadın girişimcileri ihracata yönlendirmek amacıyla “Kadın Girişimci İhracatçılara Özel Kredi Programı”nı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayata geçirdiklerini, portföyünde en fazla kadın girişimci bulunan özel bir bankaya sağladıkları 100 milyon TL ve 200 milyon ABD doları tutarındaki kaynak sayesinde, yüzde 50’den fazlası kadın girişimcilere ait olan ihracatçı firmalara 1 yıl vade ile kredi sunmaya başladıklarını, kadın girişimcilere sundukları döviz kredilerinde faiz oranlarının 25 baz puan daha düşük tutulduğunu, benzer bir kredi programını önümüzdeki günlerde genç girişimcilere sunacaklarını ifade etti.
"EGE BÖLGESİ İHRACATININ YÜZDE 33'ÜNÜ DESTEKLİYORUZ"
2018 yılında Türkiye’nin ihracatının yüzde 26’sına verdiklerini, 2019 yılında bu oranı yüzde 27’ye çıkarmayı hedefledikleri bilgisini veren Yıldırım, Ege Bölgesi ihracatçılarına verdikleri kredi destek oranlarını ise şöyle özetledi: “2018 yılında İzmir'in ihracatına verdiğimiz destek oranı yüzde 30’a ulaştı. Ege Bölgesi ihracatının ise yüzde 33'ünü destekliyoruz. Ege Bölgesinde Türkiye ortalamasının üzerinde bir destek oranına ulaştık.”
TÜRKİYE'NİN 7. BÜYÜK BANKASI
Türk Eximbank’ın 2019 yılının ocak-şubat döneminde yurt dışında 1,3 milyar dolar fon temin ettiğini ve fon temininde Türkiye’nin 7. büyük bankası konumuna geldiğinin altını çizen Yıldırım, “Türk Eximbank, 2015 yılında bankacılık sistemindeki ihracat kredilerinin yüzde 37,4’ünü verir halde iken, 2018 yılı sonunda ihracat kredilerinin yüzde 53’ünü tek başına verir hale geldi” diyerek sözlerini noktaladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!