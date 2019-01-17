17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Eximbank, uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etti.
Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. Söz konusu ihracın, ihracatçıların kredi kullanırken ağırlıklı olarak tercih ettiği para birimi olan avroya yapılacak swap sonrası maliyetinin Euribor artı 500 baz puan civarında olması öngörülüyor.
ABD, Avrupa ve Asya’dan olmak üzere geniş bir coğrafyadan 145 uluslararası yatırımcının ilgi gösterdiği tahvil ihracına yaklaşık 4 katı, 1,9 milyar dolar talep geldi. Eximbank söz konusu ihracını, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçen hafta gerçekleştirdiği yurt dışı tahvil ihracına gelen yoğun talep ve TCMB’nin politika faizini değiştirmeme kararının piyasalarda yarattığı olumlu etkiden faydalanılarak gerçekleştirdi. İhraç tutarı, 24 Ocak 2019 tarihinde bankanın hesaplarına girecek.
Tahvil ihracı Citigroup, Emirates NBD, ING Bank, Mizuho International plc, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank aracılığı ile gerçekleştirildi. Tahvilin yüzde 58’i ABD’de, yüzde 15’i İngiltere’de, yüzde 22’si diğer Avrupa ülkelerinde ve yüzde 5’i ise Asya ve Orta-Doğu’daki yatırımcılara satıldı. Yatırımcıların yüzde 84’ü dünya çapında tanınmış varlık yönetim şirketleri iken kalan kısmı banka, sigorta ve hedge fonu şirketlerinden oluştu.
Türk Eximbank’ın yıl boyunca Amerika, Avrupa ve Asya’da 100’e yakın yatırımcı ile gerçekleştirdiği görüşme ve faaliyetlerinin yatırımcıların hızlı karar almasında, dolayısıyla işlemin gün içerisinde hızla gerçekleşmesinde büyük etkisi oldu.
Dünyaca tanınmış büyük ve kurumsal yatırımcıların katılımlarıyla destek verdiği ihraçta, yoğun talep nedeniyle ilk duyurulan faize göre 32,5 baz puan düşüş sağlandı. Ayrıca Eximbank bu ihraçla Türk bankacılık sisteminin tahvil borçlanması için piyasalardaki yolu açmış oldu.
500 milyon dolar tutarındaki bu son ihraç ile Türk Eximbank’ın yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki yurt dışı borçlarının 3'te 1'ini avro tahvillerinden sağladığı kaynaklar oluşturuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bir misyon bankası olarak ihracatçılara sağladıkları orta ve uzun vadeli finansman konusunda son yıllarda önemli mesafe kat edildiğini, bilançolarındaki orta uzun vadeli kredilerin payının yüzde 37’ye çıktığını, dalgalı global piyasalara rağmen 2019 yılında dolar bazında yüzde 10 büyüme hedefine ulaşmak için gerçekleştirilen yurt dışı tahvil ihracının önemini vurguladı.
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