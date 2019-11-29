Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Canlı Barbie Bebek unvanlı 29 yaşındaki Pixee Fox, sağlık durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Jessica Rabbit’e benzemek için defalarca bıçak altına yatan İsveçli estetik bağımlısı Pixee Fox, son yaptırdığı estetik prosedürün ardından kayıplara karışmıştı.

AMELİYAT SONRASI BEYİN HASARI ALDIĞINI İDDİA ETTİ

Estetik bağımlısı genç kadın, temmuz ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, geçirdiği operasyonla ilgili bir komplikasyon nedeniyle iyileşmeye çalıştığını, bu süreçte ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini, mutlu olduğunu ve yakında sosyal medyaya geri döneceğini açıklamıştı.

Fox, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda ise Türkiye’de Op. Dr. S. Y. ‘ye ameliyat olduğunu, ardından gelişen komplikasyonlar sebebiyle hayatının bitme noktasına geldiğini söyledi.

Fox, “Plastik cerrahi ameliyatlarıyla ünlüydüm ve doktorların üzerimde yaptıkları işlemleri paylaşıp onların reklamlarını yapıyordum. Bu paylaşımı şimdi yapıyorum çünkü hayatımı neredeyse bitiren bu doktora reklam veren başka kızlar görüyorum. Evde ailemle birlikte yaşıyorum, ameliyattan sonra aldığım beyin hasarını atlatmaya çalışıyorum” dedi.

Beyin hasarı aldığını iddia eden Fox, yaptırdığı işlemle ilgili ise hiçbir detay paylaşmadı.

“HAYATTA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM”

Fox, “Birçok insanın hayatını mahvetti ama bunun sorumluluğunu almıyor. Hatta beni Instagram'dan bile engelledi. İşler ters gittiğinde yapılan şey budur. Ben ilk değilim. Sadece bu yazıyı diğer insanlara ve kızlara bir uyarı olarak yazıyorum. Hala hayatta olduğum için şanslıyım” dedi.

6 KABURGASINI ALDIRDI

Çizgi karakter gibi görünmek uğruna 200’den fazla operasyon geçiren Pixee Fox, ilk ameliyatını 2011 yılında oldu. Bıçak altına yatmaktan hiç çekinmeyen Fox, yaptırdığı her operasyonla hayranlarını şaşkına çevirdi. Defalarca yaptırdığı burun ameliyatı, meme ve popo büyütme, dudak dolgusu, gözleri irileştirme, elf kulağı gibi işlemlere ek olarak daha ince bir bel isteyen Pixee Fox, 6 kaburgasını aldırdı. Göz rengini değiştirmek için Hindistan’a, çene kemiğinin kırılarak yapıldığı yüz şekli değişikliği ameliyatı için ise Güney Kore’ye uçtu. Yaptırdığı işlemlerle dudak uçuklatan Pixee Fox, “Kendi karikatür figürümü yaratıyorum, bir kitap serisine ve umarım filmlere dönüştürülecek kendi süper kahraman karakter olacağım” açıklamasında bulunmuştu.

“BEDEN ALGI BOZUKLUĞU VAR”

Geçtiğimiz aralık ayında saç çizgisini hizalamak için operasyon geçirmek istediğini söyleyen Pixee Fox, cerrahların sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Fox’un beden algı bozukluğu olan bir estetik bağımlısı olduğunu dile getiren cerrahlar, genç kadının teklifini reddetmişti.