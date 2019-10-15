Türk elçilerden 'Barış Pınarı' atağı

15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin yurt dışında görevli büyükelçileri ve dış temsilcilikleri, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan bulundukları ülkede medyayla yoğun temasa geçerek, halkı ve dünya kamuoyunu bilgilendiriyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün itibarıyla Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Türkiye'nin 69 dış temsilciliği bu kapsamda 160 faaliyette bulundu.
Türkiye'nin yurt dışında görevli büyükelçi ve temsilcileri, bulundukları ülkelerin en etkili televizyon ve gazete kuruluşlarına 39 mülakat verdi.
Yerel basında 44 makale yayımlandı, basın toplantıları, görüşmeler ve yayınlanan haberleri içeren 77 faaliyette daha bulunuldu.
MEDYAYI BİLGİLENDİRİYORLAR
Türkiye'nin yurt dışında görevli büyükelçileri bir yandan basın toplantıları düzenleyerek yerel basını bilgilendirdi, diğer yandan da bulundukları ülkenin en etkili televizyon, radyo ve gazetelerine röportajlar verdi.
Büyükelçilerin 'Barış Pınarı Harekatı'nı anlattığı medya kuruluşları BBC'den France 24'e, Sky News'ten Flaman televizyonu VRT NWS'e, Kanada'daki CTV'ye ve İtalya'daki La Stampa ve La Repubblica gazeteleri ile Rainews24 televizyonuna kadar uzanıyor.
Dünya kamuoyunun, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin doğru algıya sahip olması için medyayla temaslarını sürdüren dış temsilcilikler, Irak'tan Meksika'ya, Washington'dan Mumbai'ye kadar dünyanın çeşitli yerlerinde basın toplantıları düzenliyor, resmi yetkilileri ve akademisyenleri bilgilendiriyor, sosyal medya paylaşımlarıyla 'Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor.
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