Türk Eğitim-Sen’den eş bulma hesabına suç duyurusu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmenlerin ‘sözde’ eş bulması için sosyal paylaşım sitesi İnstagram’da açılan bir hesaba tepki gösterdi. Hesabın öğretmenlik mesleğinin saygınlığına, itibarına suikast olduğunu kaydeden Geylan, bu sayfaya girenlerin gerçekten öğretmen olduğuna inanmadığını bildirdi. Öğretmenlerin adını vererek güya evlilik, arkadaşlık sitesi kurulmasını bir istismar zemini olarak gördüğünü vurgulayan Geylan, söz konusu sosyal medya hesabıyla ilgili 06.04.2022 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.
Öğretmenliğin son derece kutsal ve değerli bir meslek olduğunu hatırlatan Geylan, “Buna karşılık, alenen ‘öğretmen’ ismi kullanılarak, öğretmen ismi altında bir sosyal medya hesabının açılması, bu hesapta kişilerin tanışma ve evlenmeye yönelik fiillerin bilgi ve fotoğraf paylaşımlarının yapılması, öğrenciler için idealize edilmiş kişiler oldukları için, öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyecek, şahsiyetini zarara uğratacak mahiyettedir” dedi.
Türk Eğitim-Sen’in suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
“Hesapta ‘öğretmen’ isminin yer alması ve bu hesabın sadece öğretmenlere özel olduğunun belirtilmesi, ilgili hesabın tanışma ve evliliğe ilişkin bir hesap olarak yer alması, öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyecek nitelikte olup, bu durum Türk Ceza Kanunu uyarınca da suç teşkil etmektedir. 14.02.2022 tarih ve 31750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7354 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrasında; Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği, olarak tanımlanmaktadır. Öğrencilerin sadece akademik değil, kişisel ve sosyal gelişimleri için de rol model olan öğretmenlerin son derece önemli olduğu açıktır. Öğretmene verilen değer, aslında çocuklara verilen kıymettir. Öğretmeni itibarsızlaştırmaya yönelik her türlü olayın karşısında durmak, çocuklarımızı ve aslında geleceğimizi korumak demektir. Öğretmenler çocuklar için idealize edilmiş insanlardır ve bu nedenle de ‘öğretmen’ adının geçtiği böyle bir sosyal medya hesabının yer alması, mesleki açıdan itibarsızlaştırmaya sebebiyet verecektir. İlgili hesabın yöneticisi ve tespit edilecek ilgililerin öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyecek bir hesap açması, Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil etmekte olup, ilgili Yasa maddeleri uyarınca cezalandırılması gerekmektedir.”
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