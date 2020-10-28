Türk Eğitim Derneği, Cumhuriyet Bayramı'nı sanal ortamda kutlayacak

AA

TED açıklamasına göre, Türkiye’nin kültür sanat yaşamına damga vurmuş birbirinden kıymetli isimlerin katılacağı “Cumhuriyet Yolunda…” yayınının gösteriminde, Cumhuriyet ruhu bir kez daha canlanacak.

Türkiye’nin ilk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ’ın Cumhuriyet’i, oyuncu Songül Öden’in Cumhuriyet ve Kadın konusunu ele alacağı gösterimde, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay Türk Marşı’nı çalarken, Tan Sağtürk zeybek, Meriç Sümen ve Tunca Bakan da valsleri ile gösterime renk katacak. Cem Adrian, Ahmet Baran, Şevval Sam ve Şenol Talınlı gibi ünlü seslerden Cumhuriyet coşkusunu yansıtan eserlerin dinleneceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını Türk Eğitim Derneği’nin Youtube kanalında izleyenlerle buluşacak.

Bu kıymetli projede gönüllü olarak yer alan isimlerin adlarının yaşatılması için Türk Eğitim Derneği her bir isim adına bir burslu öğrenci okutacak. Böylece onların isimleri başarılı ancak maddi imkanları yetersiz bir öğrencilerin geleceğinin aydınlatmasına vesile olacak.