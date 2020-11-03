Türk Edebiyatı Vakfı 2020 yılı ödülleri açıklandı

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşayan Dede Korkut" ödülünün Azerbaycanlı şair ve yazar Sabir Rüstemhanlı'ya, "Türk Dünyasına Üstün Hizmet" ödülünün ise Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Eğitim-Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva'ya verileceği bildirildi.
Kabaklı, "Yaşayan Dede Korkut" ödülünün önceki senelerde Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev ve Nimetullah Hafız'a verildiğini aktararak, bu yıl ödül verilecek Sabir Rüstemhanlı'nın, ömrü boyunca Türk kültür ve medeniyetine hizmet eden, Sovyetler Birliği döneminde rejimin tüm baskılarına rağmen eserleriyle milli ruhu yeniden dirilten, milli kökler üzerine inşa ettiği şiirleriyle Sovyetleştirilmeye çalışılan yeni nesillere Türk kimliğini aşılayan biri olduğunu ifade etti.
Rüstemhanlı'nın Azerbaycan’ın bağımsızlığa doğru yürüyüşünde Azatlık Meydanı’nda halka önderlik ettiğine dikkati çeken Kabaklı, yazarın "Tanımak İstersen", "Haber Gözlüyorum", "Gence Kapısı", "Sağ Ol, Anadilim", "Kan Yaddaşı", "Zaman Benden Geçer", "Bütünlük", "Tedirginler", "Cavad Han", "Orhun İle Buluşma", "Bu Senin Halkındır", "Atamın Ruhu", "Hatayi Yurdu", "Gök Tanrı", "Ölüm Zirvesi", "Difai Fedaileri" gibi eserlere imza attığı bilgisini verdi.
Kabaklı, bu yıl ilk kez verilecek olan "Türk Dünyasına Üstün Hizmet" ödülünün sahibi Ganire Paşayeva için ise şunları kaydetti:
"Avrupa Konseyi başta olmak üzere katıldığı her platformda, Türk Dünyasının 'Karabağ', 'Kıbrıs', 'Kırım', 'Ahıska', 'Kerkük', 'Doğu Türkistan' gibi kanayan yaralarını gündeme getiren, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören her bir Türk ve Müslümanın derdini dile getiren, verdiği konferanslar, yürüttüğü faaliyetler nedeniyle Türk Dünyasının her yerinde büyük sevgiye mazhar olan, bugün de işgalci Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın haklı davasını bayraklaştıran, 'Aşk Başka', 'Ben', 'Sen', 'O', 'Allah Seven Kalplerdedir', 'Karabağ Hikayeleri', 'Turan Yolcusu', 'Vatan Kokusu' gibi kitapların müellifi Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Eğitim-Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva'ya verilmesi uygun görülmüştür."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!