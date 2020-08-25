Türk Eczacıları Birliği'nden Kovid-19 konusunda "rehavete kapılmayın" uyarısı

TEB'den yapılan açıklamada, salgın sona ermişçesine davranan, kuralları hiçe sayan her bireyin, sadece kendi yaşamını değil en yakınından en uzağına herkesin yaşamını tehlikeye attığı vurgulandı.
Kurallara dikkat edilmediği takdirde vefat ve vaka sayılarında artışın giderek yükseldiğine ve özellikle sağlık çalışanlarının üzerinde büyük bir yük olduğuna işaret edilen açıklamada, "Son bir haftada 2 eczacımızı ve bir eczane çalışanımızı koronavirüs sebebiyle kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz." ifadesi kullanıldı.
Sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi üç tane basit kuralın, rutin hale getirilmesinin insan hayatından daha değerli olamayacağına vurgu yapılan açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:
"Bu kurallara riayet ederek teması en aza indirip bulaş riskini ortadan kaldırabiliriz. Unutmayalım ki bu kuralları hiçe saydığımızda en büyük gücümüz olan sağlık çalışanları tükenecektir. Normalleşme süreci, kuralların görmezden gelinmesi gereken bir süreç değildir. Bu noktada yetkililere büyük görev düşmektedir. Özellikle maske ve sosyal mesafe kullanımını ihmal edenler için denetimler sıklaştırılmalı, yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır. Kamu idaresi bu konuyu pandeminin ilk günü gibi önemsemeli ve bilgilendirici mesajları artırmalıdır."
Ayrıca Türk Eczacıları Birliği olarak, daha önce de kamuoyuyla ve gerekli mercilerle paylaşılan taleplerin güncelliğini koruduğu hatırlatılan açıklamada, "Tüm eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın düzenli aralıklarla testten geçirilmesini istiyoruz. Koruyucu ekipman temini konusunda yardım çağrısında bulunuyoruz. Eczanelerimizin dezenfekte işlemlerinin düzenli olarak yapılmasını bekliyoruz. Kovid-19'un tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesini öneriyoruz." değerlendirmesine yer verildi.
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