Şu anda deprem bölgelerinde 26 sahra eczanenin hizmet verdiğini belirten Yılmaz, "Eczacı meslektaşlarımızın bağışladığı tüm ilaç, medikal malzeme, sarf malzemesi, hasta ve çocuk bezi, mama, el kremi gibi aklınıza gelen her türlü ihtiyaç malzemesini sahra eczanelerimizden hastalarımıza, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak vermeye başladık. Bu sahra eczanelerimizde diyabet, astım, koah, hipertansiyon, kolesterol gibi her türlü kronik hastalıklarla ilgili ilaçlar da mevcut" dedi.
Yılmaz, ilaçların yanı sıra ihtiyaç duyan afetzedelere koltuk değneği ve tekerlekli sandalye de temin ettiklerini belirtti.