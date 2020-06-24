Türk Eczacılar Birliğinden taklit ve tağşiş yapan firmaların tespitine ilişkin açıklama:

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının 69 firmaya ait 136 parti ürüne ilişkin yaptığı denetimlerin sonucunu kamuoyuyla paylaştığı hatırlatıldı.
Yayınlanan listede birçok üründe taklit ile sahteciliğin yapıldığının belirlendiği kaydedilen açıklamada, ayrıca gıda takviyeleri, enerji içecekleri ile bitkisel ürünlerin ilaç etken maddesi (sildenafil) içerdiğinin ortaya çıktığı belirtildi.
Sağlığa ilişkin ürünlerde güven merkezinin eczaneler olduğuna, ilgili ürünlerde hekim ve eczacının kontrolünün şart olduğuna işaret edilen açıklamada, sağlığa ilişkin tüm ürünlerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesiyle ilgili yetkili mercinin Sağlık Bakanlığı olması gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının düzenli olarak yaptığı denetimlerin olumlu karşılandığı ancak denetimlerden sürekli aynı sonuçların çıkmasının cezai yaptırımların yeterliliğinin sorgulanmasına sebebiyet verdiği ileri sürüldü.
Sağlıktan değerli bir şeyin olmadığı ve toplum sağlığı ile oynayanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlgili denetimler yalnızca firmalara yönelik olmamalıdır, ürünlere ilişkin yapılan tanıtım faaliyetleri de titizlikle denetlenmelidir. Söz konusu tanıtımlar denetime tabi tutulmalı, ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. RTÜK'ün insan sağlığı için son derece önemli olan bu konuya daha ayrıntılı biçimde yaklaşması da beklentimizdir. Toplumun sağlığı ve geleceği, medyatiklikten, maddi kazançlardan, sosyal medya popülerliğinden, reklamlardan daha önemlidir. Aksi hallerde davrananlar gerektiği şekilde cezalandırılmalıdır. Toplum sağlığı ile oynayanlara geçit vermeyeceğimizi ilan ediyor, konuya ilişkin mücadelemizi gerek ilgili bakanlıklarımız nezdinde gerek hukuk birimimizce sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz."
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