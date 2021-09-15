Türk dünyasının medya temsilcileri Kazakistan'da buluştu

Avrasya Medya Forumu kapsamında Uluslararası Türk Akademisi tarafından düzenlenen toplantıya, Türkiye’den NTV Kanalı Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Kazakistan’dan Ulusal Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Lazzat Tanısbay, Azerbaycan’dan Ulusal Televizyon Kanalı Siyasi Yorumcusu Tofik Abbasov, Macaristan’dan Duna Televizyonu Müdürü İstvan Palffy Orban, Tacikistan’dan Avesta Haber Ajansı Baş Editörü Janathon Kurbanova, Türkmenistan’dan Devlet Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Siyahetmurat Kakışov ve Uluslararası Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Fuzuli Majidli katıldı.
Türk dünyasının medya alanındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik fikirlerin yanı sıra engellerin de konuşulduğu toplantıda, özellikle bu alanda ortak etkileşim platformunun kurulması, projelerin üretilmesi, yeni medya alanında bilgi akışının sağlanması ve tecrübe paylaşımı gibi konulara dikkat çekildi.
Kazakistan Ulusal Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Tanısbay, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin en büyük medya kuruluşu olarak kardeş halkların televizyon kanallarıyla sıkı iş birliği geliştirme sürecinde olduklarını söyledi.
Tanısbay, bu alanda Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan’ın önde gelen medya kuruluşlarıyla içerik değişimi konusunda çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "Türk dünyasının ortak değeri Dede Korkut hakkında dizi çekimlerinin hazırlıklarına başladık. Bu diziyi kendi aramızda sağladığımız iş birliği ile tüm Türk dünyasına ortak proje haline getirebiliriz." dedi.
Bu yıl bağımsızlığın 30. yıl dönümünü kutlayacaklarını anımsatan Tanısbay, "Türk halklarının yeni yılı, hepimizin ortak bayramı Nevruz arifesinde kanallarımız arasında ortak canlı yayın köprüsü düzenlemeyi öneriyorum." ifadesini kullandı.
Ahmet Yeşiltepe ise Türk dünyası medya kuruluşları arasında ortak projelerin üretilmesinin önemini vurgulayarak, "Gençlere daha fazla imkan verilmeli, yeni projeler özellikle gençlerden alınmalı. Devlet televizyonları bu alanda önemli iş birliği yapıyor ama yeni medya alanında daha fazla iş yapmak gerekiyor." dedi.
Türk dünyasının kendi içerisinde büyük bir birlik olduğuna işaret eden Yeşiltepe, "Bu birliğin gücünü, biz aslında Karabağ savaşı sırasında gördük. Azerbaycan ile Türkiye’nin medya markalarının iş birliği gerçekten Türk dünyasına çok güzel bir örnek teşkil etti. Umuyorum, Karabağ çatışması sonrası ortaya çıkan bu güzel manzara sadece Azerbaycan ile Türkiye arasında kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.
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