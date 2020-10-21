Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu video konferansla toplandı

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ekim ayı faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına, Türkiye'ye ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diledi.
Başkan Altay, "Ersin Tatar beye başarılar diliyorum. Kendisi başbakanlığı döneminde Konya'yı da ziyaret etmişti. Sıcak ilişkilerde bulunduğumuz birisi. İnşallah hem Doğu Akdeniz'de yaşananlar hem de Kıbrıs Türk halkının geleceğine dönük önemli projeleri birlikte yürüteceğimiz bir süreç olacak." diye konuştu.
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için ciddi bir mücadele içinde olduğunu vurgulayan Altay, "Türkiye Cumhuriyeti olarak da her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin arkasında olduğumuzu buradan tekrar ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.
- "Pandemi sürecinde Türkiye'deki belediyeler başarı hikayesi yazdı"
TDBB olarak 30 ülkede belediyelerin faaliyetlerini koordine etme, kardeş şehir ilişkisi yürütme ve birlikte proje geliştirme konusunda ciddi faaliyetler yürüttüklerine dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:
"Pandemi nedeniyle tüm dünyada belediyelerimiz süreci zorluklar içinde yürütüyor ama Türkiye'deki belediyeler hem maske konusunda hem dezenfektan üretilmesi ve dağıtılması konusunda bir başarı hikayesi yazdı. Tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 30 ülkemizdeki belediye başkanlarımız da bu zorlu süreçte çok yoğun çaba sarf etti. Bu zor dönemde görevinin başında olan tüm belediye başkanlarımıza tüm Türk dünyası adına şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim başta Kovid-19 salgını olmak üzere tüm hastalıkları ülkelerimizin üzerinden bir an önce uzaklaştırsın. Aşı çalışmalarında da tüm dünya yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah en kısa sürede bunda da bir gelişme olacağını ümit ediyoruz."
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