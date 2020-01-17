AA

Türkiye merkezli Yeryüzü Doktorları Derneği, kişi başına düşen sağlık çalışanı bakımından son sıralarda yer alan ülkelerde faaliyetlerini sürdürüyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği Proje Koordinatörü Yahya Tanrıkulu, Kabil'de düzenledikleri 11 günlük programın sona erdiğini söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının projeye destek verdiğini belirten Tanrıkulu, şöyle konuştu: "Kabil'de 100 hastaya ameliyat yaptık, 250 kişiyi de muayene ettik. Burada yerel şartlarda imkansızlıklardan ve doktorların yetersiz olmasından ameliyatı gerçekleştirilemeyen 100 hastanın umudu olduk. Ekibimizdeki uzman doktorlar da ameliyatlar sırasında yerel sağlık personeline eğitim verdi. Maddi imkansızlıklardan tedavi olamayan hastalar, ülkenin uzak yerlerinden doktorlarımıza gelerek tedavi oldu."

"DOKTORLARIMIZ ÇOK BAŞARILI OPERASYONLAR YAPTI"

Tanrıkulu, gönüllüler ile bağışçıların destekleriyle, dünyada ihtiyaç bulunan bölgelerde hizmete devam edeceklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Burada yapılamayan çok basit ameliyatlardan birçok hastanın uzun yıllar çeşitli hastalıklara maruz kaldığını gördük. Doktorlarımız gerek işitme kaybı gerek burun ve boğazdan kaynaklanan hastalıkların tedavisi için çok başarılı operasyonlar yaptı. Ameliyat sonrasında hastaları kontrole gittiğimizde Türk halkı ile Türk doktorlarına ne kadar minnettar olduklarını ve onları ne kadar sevdiklerini bir kez daha gördük."

Dernek üyeleri, ameliyat ve muayenelerin ardından kalan zamanda Kabil sokaklarında oyuncak dağıttığı çocuklarla kartopu da oynadı.

Kabil'e 7 Ocak'ta gelen, ikişer kulak burun boğaz cerrahı, anestezi uzmanı ve hemşireden oluşan ekip ülkeden ayrıldı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, 20 bini aşkın gönüllüsünün desteğiyle 50'ye yakın ülkede sağlık hizmeti veriyor.

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