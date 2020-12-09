Sağlık alanındaki problemlere sanal gerçeklik (VR),artırılmış gerçeklik (AR) ve yapay zeka gibi teknolojilerle yenilikçi çözümler geliştirmek için bir Türk doktor tarafından kurulan Yeşil Science, nezle ve grip gibi üst yolunum yolu enfeksiyonlarında kişisel analiz ve öneriler sunan yeni yapay zeka destekli mobil sağlık uygulaması FluAI'yı tanıttı.
Tıp ve teknolojiyi bir araya getirerek sağlık alanındaki problemlere yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla çalışan Yesil Science; nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanıcıya kişisel analiz ve öneriler veren mobil sağlık uygulaması FluAI'nın tanıtımını gerçekleştirdi.
Tıp ve sanat gibi iki farklı konsepti birleştirmeyi amaçlayan doktor Yusuf Yeşil tarafından 2015 yılında kurulan Yesil Science’ın geliştirdiği FluAI, hastalık belirtisi gösteren kişilerde, hastaların ateş, öksürük ve benzeri şikayetleri ile boğazının fotoğrafı üzerinden yapay zeka analizi yaparak hastalık durumu hakkında bilgiler ve öneriler veriyor.
Görüntü işleme ile kişilerin boğaz görüntüsü ve şikayetleri üzerinden, detaylı analiz ve tedavi önerileri sağlayan ve ayrıca koronavirüs risk tespit özelliğine de sahip mobil uygulama ile gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.
'ÜNİVERSİTELERDEN, AKADEMİSYENLERDEN DESTEK ALDIK'
FluAI'nın dünyanın yapay zeka destekli ilk grip asistanı olduğunu söyleyen Yesil Science’ın kurucusu ve CEO’su Yusuf Yeşil, “FluAI, sağlıkta yapay zeka konusunda Türkiye'de pratiğe dönüşen önemli uygulamalardan biri. Konusunda deneyimli doktorlar ve mühendisler olmak üzere birçok farklı alandan kişinin bulunduğu deneyimli bir ekip tarafından geliştirildi. Birçok üniversiteden, akademisyenlerden destek ve danışmanlık aldık” dedi.
Tanıtım toplantısında verilen bilgiye göre 2050 yılında antibiyotik direncinin 10 milyon ölüme sebep olması bekleniyor. Günümüzde kişilerin yüzde 95'i sağlık bilgisi aramasını internetten yapıyor ve bunun sonucunda üst solunum enfeksiyonu sebebiyle alınan antibiyotiklerin yüzde 50'si ise gereksiz yere kullanılıyor. Yusuf Yeşil, bu kapsamda geliştirdikleri FluAI uygulamasıyla gereksiz antibiyotik kullanımının da önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.
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