16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Diyanet Vakıf-Sen İstişare Toplantısı Samsun'da yapıldı
- Genel Başkan Nuri Ünal: - "3600 meselesinde biz yetkili olmasak da Ar-Ge merkezimiz herkesi kapsayacak şekilde bir çalışma yaptı"
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, "3600 meselesinde biz yetkili olmasak da Ar-Ge merkezimiz herkesi kapsayacak şekilde bir çalışma yaptı." dedi.
Türk Diyanet Vakıf-Sen'in, Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan Ünal, kamu çalışanlarının refahı ve huzuru için mücadele ettiklerini söyledi.
Din görevlilerine, öğretmenlere, sağlıkçılara hemşirelere ve polislere 3600 ek gösterge verilmesini beklediklerini söyleyen Ünal, bu haklar verilirken herkesi kapsayacak düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.
Bu konunun toplu sözleşme masasında görüşülmediğini ifade eden Ünal, şöyle devam etti:
"Niye görüşülmedi? O sözde yetkili konfederasyonun başkanının kaprisleri yüzünden görüşülmedi. Çünkü artık uğraşmıyorlar. Artık güç zehirlenmesi yaşıyor arkadaşlarımız. Kamu çalışanlarının derdiymiş. Öyle bir dertleri de yok artık. 3600 meselesinde biz yetkili olmasak da Ar-Ge merkezimiz herkesi kapsayacak şekilde bir çalışma yaptı. Mevcut haliyle çıkarsa Diyanet'ten, bu işten faydalanacak sadece 9-10 bin kişi, dört yıllık İlahiyat Fakültesi mezunu, birinci dereceye gelmiş arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Biz ne diyoruz? Bütün arkadaşlarımız bu haktan faydalanmalı. Onun için bir çalışma yaptık. Ekim 2018'de Meclis'te kanun teklifi olarak verildi. Şu anda bekliyor."
Ünal, 4/B sözleşmelilerin de kadroya alınması gerektiğini, sendikaların bu sorunları çözmek için var olduğunu dile getirerek, "Yine aynı şekilde vekil imam ve müezzinlere, fahri Kur'an kursu öğreticilerine kadro talep ediyoruz. Bunların hepsi o masada görüşülecek işlerdi. O yüzden biz Türkiye Kamu-Sen ve Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak bir memur paketi hazırladık. Bu memur paketinde 10 madde var. Bunun içinde 3600 ek gösterge var, 4/B'li arkadaşların kadroya geçme talebi var, vekil imam hatiplerimizin, müezzinlerin, fahri öğreticilerin kadroya geçme talepleri var, vergi dilimi var. Vergi diliminin sabitlenmesi lazım. Bunu masada konuşmayacağız da nerede konuşacağız." diye konuştu.
Toplantıya, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ünlü, Atilla Ayhan, Şemsettin Akça, Samsun Şube Başkanı Ömer Karakurt, Vakıflar Ankara Şube Başkanı Halit Uğurlu, Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak ile üyeler katıldı.
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