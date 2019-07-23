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Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban puanı 2019! İşte Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber binlerce öğrenci, tercih sürecinde üniversiteler bölümlerinin taban puanlarını merak ediyor. Biz de adaylar için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

23.07.2019 - 10:54 | Güncelleme: Gündem
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
BOĞAZİÇİ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İNG.    SÖZ1247441,40305
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ1342440,14868
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ1966432,18955
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ2834424,6447
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ3501420,60097
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ9280399,68187
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ13464390,99972
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ26266373,79131
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ27802372,21801
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ34318366,40081
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ35946365,00161
ANKARA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Dil ve Tarih Coğrafya Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ40276361,56443
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ42952359,67797
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ47935356,37096
HALİÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ48105356,25653
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ49149355,57229
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ53895352,66828
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ58789349,93174
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ60680348,88995
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ63588347,39703
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ63815347,28563
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ64074347,14895
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ65001346,67309
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ66008346,15997
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ67105345,60002
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ71630343,4914
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ73139342,77889
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ74024342,3864
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ77244340,96174
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ81697339,04202
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ82677338,62419
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ84618337,78882
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ96828333,04068
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen ve Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ100330331,73414
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ105163330,03699
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ107059329,36963
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ110214328,28941
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ113747327,12092
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Polatlı Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ113936327,06815
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ115210326,65382
MERSİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ116698326,16286
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ118481325,59408
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ118627325,5454
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ119821325,17769
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %75 İnd.    SÖZ126762322,98997
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ129546322,1558
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ130022322,00881
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ132054321,40139
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ137388319,80068
ÇAĞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ138578319,45697
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ140453318,895
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ140822318,78887
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ141695318,53479
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ142090318,42939
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ142868318,21275
AVRASYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ145869317,38011
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ153787315,23743
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ158766313,95173
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ158978313,89536
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ161810313,14353
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ163785312,64926
ORDU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ166658311,91438
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ166864311,86591
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %75 İnd.    SÖZ170397310,98992
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ172107310,57803
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ179943308,70936
HALİÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %75 İnd.    SÖZ183566307,87112
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ184231307,7102
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ185358307,44562
AMASYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ188063306,82448
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen ve Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ189075306,58886
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ190285306,30554
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ190288306,30488
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ193502305,57971
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ193787305,52076
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ197761304,64207
DİCLE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ198391304,50898
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ199177304,33226
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ200347304,06416
GİRESUN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ201359303,8451
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ202214303,66391
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ202584303,58391
HARRAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ206739302,69373
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ206788302,68206
UŞAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ209770302,05109
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ212891301,3971
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ213254301,32287
DÜZCE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ213933301,18774
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ217224300,50085
ADIYAMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ217310300,48445
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ218219300,29432
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İnsani ve Sosyal Bilimler Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ218727300,19456
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ227748298,37554
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ228628298,20476
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ230492297,84454
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ232622297,43548
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ233928297,18116
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ234350297,09687
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ235199296,92712
HİTİT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ238175296,35768
SİNOP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ238181296,35694
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ238607296,27522
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ239834296,04985
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ240886295,83956
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZ241489295,73317
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ242778295,48458
ERZURUM TEKNİK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ245455294,98166
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ249502294,25206
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ249677294,2128
MARDİN ARTUKLU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ250026294,14068
KASTAMONU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ251474293,86086
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZ254603293,28249
BARTIN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ257450292,77062
KIRKLARELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ262522291,8676
YOZGAT BOZOK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ262992291,78695
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ266346291,17498
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ269587290,6119
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ270304290,48788
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ270683290,41986
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %75 İnd.    SÖZ275653289,55768
ARTVİN ÇORUH ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ277339289,27
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ280625288,70597
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ281201288,60344
GÜMÜŞHANE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ283309288,24119
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ285732287,83595
ORDU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ294257286,41401
BATMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ticari Bilimler Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ295116286,26645
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %75 İnd.    SÖZ298139285,77894
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISFen ve Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ300866285,33918
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ303107284,97694
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ309153283,9932
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ309810283,89222
SİİRT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ325884281,39773
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ326374281,32397
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ326665281,27765
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ328662280,97124
BAYBURT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ329910280,77315
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ330746280,64363
BİTLİS EREN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ331822280,48073
GİRESUN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ332037280,45068
ADIYAMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ336177279,82182
UŞAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ336408279,7903
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ340563279,18842
MUNZUR ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ343567278,74627
DÜZCE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ343845278,70827
AMASYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ348550278,01449
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ350221277,76639
ARDAHAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ardahan İnsani Bilimler ve Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ351622277,56374
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ355666276,98057
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İnsani ve Sosyal Bilimler Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ358186276,61965
KAFKAS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ358857276,52964
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ361698276,13459
BİNGÖL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ363990275,79753
BARTIN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ368387275,18016
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %75 İnd.    SÖZ371278274,77323
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ372030274,67
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ372403274,62267
HİTİT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ379269273,67856
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ383425273,11257
ÇAĞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %75 İnd.    SÖZ387956272,49857
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ396600271,35478
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ397458271,24199
DİCLE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ397732271,20654
ERZURUM TEKNİK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ398434271,10867
KASTAMONU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ401891270,65864
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ404420270,32737
KIRKLARELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ407174269,96854
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ409324269,69562
SİNOP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ412759269,24574
YOZGAT BOZOK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ417275268,66236
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ421203268,17785
GÜMÜŞHANE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ424098267,79706
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ428527267,22647
IĞDIR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ435054266,42449
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZ470579262,15319
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISFen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ471743262,02291
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı  %25 İnd.    SÖZ493026259,55196
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZ494349259,39259
ARTVİN ÇORUH ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ521058256,41695
BİNGÖL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ527579255,72082
KAFKAS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ554719252,82878
ARDAHAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ardahan İnsani Bilimler ve Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ555814252,71468
BAYBURT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ560301252,23839
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISBeşeri Bilimler Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ561200252,14862
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı İÖ    SÖZ573572250,84631
ÇAĞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZ582275249,96608
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Ücretli    SÖZ619974246,19505
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISFen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ643456243,8722
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISFen ve Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Burslu    SÖZ652496242,99496
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAKY.DIŞIEde. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı    SÖZ739547234,72873
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Açıköğretim Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Açıköğretim    SÖZ749404233,81726
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZ786459230,28408
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %25 İnd.    SÖZ849661223,30534
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZ862078221,47121
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZ877085218,5559
AVRASYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı  %50 İnd.    SÖZ886350215,5297
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZ892954211,33789
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %25 İnd.    SÖZ------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISBeşeri Bilimler Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Ücretli    SÖZ------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISBeşeri Bilimler Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZ------
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISFen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZ------
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
HALİÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Ücretli    SÖZDolmadıDolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %25 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Ücretli    SÖZDolmadıDolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Ücretli    SÖZDolmadıDolmadı
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISFen ve Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Ücretli    SÖZDolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISFen ve Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISBeşeri Bilimler Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %75 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISFen ve Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISFen ve Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %75 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISFen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Ücretli    SÖZDolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISFen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %75 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISFen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISFen-Ede. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı %75 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı

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