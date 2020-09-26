Türk Dil Bayramı kutlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada "Türk dili, Türk milletinin kalbidir" diyerek Türk Dil Bayramı'nı kutladı

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"Ülkesinin yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır." Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

26 Eylül 1932'de Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde toplanan Birinci Türk Dili Kurultayı'ndan sonra her 26 Eylül, Türk Dil Bayramı olarak kutlanıyor. Türk Dil Bayramı'nın 88'inci yılında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir açıklama yaparak "Türk dili, Türk milletinin kalbidir düşüncesiyle 1932'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde toplanan Birinci Türk Dili Kurultay'ın açılışının 88'inci yılında, Türkçemizin gelişmesi için emek veren herkese hürmetle dil bayramınızı kutluyorum.