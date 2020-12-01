Türk Diasporası Medya Ödülleri yarışmasının kazananları belli oldu

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB tarafından Türk diasporasında medya alanında ortaya konulan özgün ve nitelikli çalışmaları teşvik etmek ve geleceğin gazetecileri, iletişimcileri ve sinemacılarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın kazananları duyuruldu.
1 Mayıs-18 Eylül arasında gerçekleştirilen başvuruların ön değerlendirme süreci 28 Eylül'de tamamlanarak başvuru sahiplerinin elektronik posta adreslerine bilgilendirmeler yapıldı.
Ön değerlendirme sürecinin ardından belirlenen eserler seçici kurul üyeleri tarafından şartnamelerde belirtilen temel kriterler çerçevesinde değerlendirilerek ödül almaya hak kazanan eserler belirlendi.
Dereceye giren kişilere, kazandıkları ödüller düzenlenecek olan "Türk Diasporası Medya Ödülleri–Ödül Gecesi"nde takdim edilecek.
Programın düzenleneceği yer ve tarih ödül kazanan yarışmacılara ayrıca duyurulacak.
Kategoriler bazında ilk 10'a girerek tarihi daha sonra ilan edilecek "Diaspora Medya Akademisi"ne katılmaya hak kazanan adaylara bilgilendirmeler de elektronik posta adresleri üzerinden yapılacak.
Değerlendirmeler neticesinde kategoriler bazında dereceye girerek birincilik ödülünü almaya hak kazanan isimler şöyle:
"Kısa Film" kategorisinde Hüseyin Aydın Gürsoy, "Senaryo" kategorisinde Elif Zehra Kandemir, "Dosya Haber" kategorisinde Yasemin Yıldız, "Yeni Medya" kategorisinde Ahmed Emin Batman, "Fotoğraf" kategorisinde Fahri Tarhan.
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