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        Haberler Gündem Güncel Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı kuruldu | Son dakika haberleri

        Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı anlaşması Bakü'de imzalandı

        Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 18:48 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:48
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        Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı kuruldu
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        Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı.

        Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan ve Türkiye'nin, teşkilatın kurucu üyeleri olduğunu belirtti.

        Bakü'deki imza törenine katılan Subaşı, Özbekistan ve Kırgızistan'ın ise gözlemci statüsünde yer aldığını ifade etti.

        Ortak miras ve tarihe sahip ülkeler arasındaki iş birliğini teşvik etme vizyonuyla uyumlu kurulan birlik, gençler arasında güçlü bağlar geliştirmeyi de amaçlıyor.

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