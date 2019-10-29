29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'de milli oyuncular Ersan İlyasova ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers'ı 129-112 yendi.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği mücadeleyi 129-112 kazandı.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks'ta Khris Middleton 21 sayı, 8 ribaunt, George Hill 19 sayı, 8 ribaunt ve Giannis Antetokounmpo 14 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performanslarıyla öne çıktılar. Ersan da 3 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.
Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı, 13 ribaunt, Kevin Love da 15 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 10 sayı kaydetti.
HARDEN'DAN THUNDER POTASINA 40 SAYI
Houston Rockets, all-star gardı James Harden'ın 40 sayı ve 7 asist ürettiği karşılaşmada Oklahoma City Thunder'ı 116-112 mağlup etti.
Ev sahibi Rockets'ta Russell Westbrook 21 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, P.J. Tucker da 17 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Thunder'da Dennis Schröder'in 22 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander'ın 22 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
SONUÇLAR
New York Knicks-Chicago Bulls: 105-98
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 96-94
Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 103-105
Toronto Raptors-Orlando Magic: 104-95
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 129-112
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 116-112
New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 123-134
San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 113-110
Sacramento Kings-Denver Nuggets: 94-101
Phoenix Suns-Utah Jazz: 95-96
Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 111-96
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