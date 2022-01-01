Türk derbisinde Ömer Faruk güldü!

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Ömer Faruk Yurtseven’in takımı Miami Heat, Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets’a konuk olduğu maçı 120-110 kazandı.
NBA’e 10 maçla devam edildi. Heat, Jimmy Butler’ın 37 sayılık skorer performansının yardımıyla Rockets’ı mağlup ederek üst üste 5. olmak üzere 23. galibiyetini aldı.
Kyle Guy 17, Tyler Herro 16 sayıyla Heat'in galibiyetine katkı sağladı. Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te başlayıp 29 dakika 20 saniye süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 13 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, 2 blokla tamamladı.
Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets'ta Jae'Sean Tate'in 22, Christian Wood'un 18 sayısı, sezonun 26. mağlubiyetini engelleyemedi. Alperen Şengün, 6 dakika 37 saniye görev yaptığı karşılaşmada 6 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 1 blok üretti.
LEBRON 43 SAYI ATTI, LAKERS KAZANDI
Los Angeles Lakers, yıldızı LeBron James'in 43 sayı, 14 ribauntla ön plana çıktığı karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 139-106 mağlup etti.
Sezonun 18. galibiyetine ulaşan ev sahibi Lakers'ta Russell Westbrook 15 sayı, 13 ribaunt, 12 asistle "triple-double" yaptı. Malik Monk 18, Carmelo Anthony de 16 sayı kaydetti.
Peş peşe 4. olmak üzere 22. yenilgisini yaşayan Trail Blazers'ta Ben McLemore 28, Damian Lillard 18 sayı buldu.
Sonuçlar
Boston Celtics-Phoenix Suns: 123-108
Indiana Pacers-Chicago Bulls: 106-108
Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 96-112
Houston Rockets-Miami Heat: 110-120
Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 118-121
Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 116-108
Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 95-80
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 118-105
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 120-108
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 139-106
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