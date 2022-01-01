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NBA’de milli basketbolcuların düellosunu Ömer Faruk Yurtsevenli Heat kazandı

Miami Heat'te ilk 5 başlayan Ömer Faruk Yurtseven, Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 120-110 yendikleri maçta 10 sayı, 13 ribauntla oynadı

01.01.2022 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
Türk derbisinde Ömer Faruk güldü!
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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Ömer Faruk Yurtseven’in takımı Miami Heat, Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets’a konuk olduğu maçı 120-110 kazandı.

NBA’e 10 maçla devam edildi. Heat, Jimmy Butler’ın 37 sayılık skorer performansının yardımıyla Rockets’ı mağlup ederek üst üste 5. olmak üzere 23. galibiyetini aldı.

Kyle Guy 17, Tyler Herro 16 sayıyla Heat'in galibiyetine katkı sağladı. Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te başlayıp 29 dakika 20 saniye süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 13 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, 2 blokla tamamladı.

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets'ta Jae'Sean Tate'in 22, Christian Wood'un 18 sayısı, sezonun 26. mağlubiyetini engelleyemedi. Alperen Şengün, 6 dakika 37 saniye görev yaptığı karşılaşmada 6 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 1 blok üretti.

LEBRON 43 SAYI ATTI, LAKERS KAZANDI

Los Angeles Lakers, yıldızı LeBron James'in 43 sayı, 14 ribauntla ön plana çıktığı karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 139-106 mağlup etti.

Sezonun 18. galibiyetine ulaşan ev sahibi Lakers'ta Russell Westbrook 15 sayı, 13 ribaunt, 12 asistle "triple-double" yaptı. Malik Monk 18, Carmelo Anthony de 16 sayı kaydetti.

Peş peşe 4. olmak üzere 22. yenilgisini yaşayan Trail Blazers'ta Ben McLemore 28, Damian Lillard 18 sayı buldu.

Sonuçlar

Boston Celtics-Phoenix Suns: 123-108

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 106-108

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 96-112

Houston Rockets-Miami Heat: 110-120

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 118-121

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 116-108

Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 95-80

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 118-105

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 120-108

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 139-106

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