Türk çoban köpekleri podyuma çıktı

İbrahim Karabacak Güreş Alanı'nda düzenlenen yarışmada, derece alan köpeklere ödül olarak verilen mamalar sokak hayvanlarına bağışlandı.
Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, düzenlenen yarışma ile Türk çoban köpeği ırklarının tanıtılmasının hedeflendiğini belirtti.
Bir diğer amaçlarının sokak hayvanlarına destek olmak olduğunu aktaran Kaymakam Nayman, "Yarışmada dereceye giren köpeklerimize verilen mamalar Havza Kaymakamlığınca hibe edildi. Bu mamalar kışın yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpeklerimize dağıtılacak." dedi.
Yarışmaya katılımın tahminlerinden yüksek olduğunu dile getiren Nayman, 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'nde bu yarışmanın bir benzerini düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlçemizde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Etkinlik ile sokak hayvanlarımız için de bir katkı sağlamış olduk." diye konuştu.
Türkiye'nin birçok ilinden getirilen yaklaşık 370 köpek, podyumda ırklarının özelliklerini sergileyerek birincilik için mücadele etti.
Yarışmaya "Dayı" isimli köpeği ile katılan Naci Yaldır, Türkiye'de birçok yarışmada dereceye giren köpeğinin Havza'da da podyuma çıktığını söyledi.
Yıldır, "Dayı"ya yurt dışından da ilgi olduğunu ifade ederek, "Köpeğimize şu an yurt dışından 500 bin lira teklif ediyorlar. Bizim için köpeğimizin maddi değeri değil manevi değeri önemli. Köpeğimi hiçbir zaman satmayı düşünmüyorum." diye konuştu.
Tonya finosu, malaklı, kangal, boz, Anadolu çoban köpeği, Akbaş, Türk palisi, Karadeniz çoban köpeği kategorilerinde yarışan köpekler, ırklarının özelliklerine göre değerlendirmeye alındı.
Irk ve yaş kategorilerinde dereceye girenlere madalyaları Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AVKIF Yerli Irklar Komisyonu Başkanı Akın Tülübaş tarafından verildi.
Yarışma sonunda Tülübaş tarafından katkılarından dolayı Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'e plaket takdim edildi.
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