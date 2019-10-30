30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Üst Yöneticisi İsmail Bulut, "Geçen yıla göre ihracatımızı bu sene iki katına çıkartıp, 1 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.
Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Türk çimento sektörü, bu yıl ihracatı yaklaşık iki katına çıkarmayı hedefliyor.
ABD, Gana ve İsrail başta olmak üzere 100 civarında ülkeye ihracat gerçekleştiren çimento sektörü, 2018 Ocak-Ağustos döneminde 9,1 milyon tonluk ihracat yaparak, 417 milyon dolarlık gelir elde etti.
İhracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 70 artırarak 15,5 milyon tona çıkartan çimento sektörü, 597 milyon dolarlık gelir sağladı.
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Üst Yöneticisi İsmail Bulut, AA muhabirine, Türkiye'nin çimento sektöründe büyük bir üretici konumunda olduğunu söyledi.
Sektörün teknolojik açıdan geliştiğine işaret eden Bulut, "Atık ısıdan elektrik üretim potansiyelimiz 270 megavat. Biz bunun 100-130 megavatını devreye sokmuş durumdayız. Bir günde 520 bin hanenin elektrik ihtiyacını, herhangi bir devlet desteği vesaire almadan atık ısıdan karşılıyor durumdayız. Birçok firmanın, 'Belediye çöplerinin ayrıştırılarak, değerlendirilmesi ve atıktan yakıt üretimi' konusunda yenilikçi girişimleri var. Yıllık 33 milyon ton çöp toplanıyor. Bu çöplerden 7 milyon ton atıktan üretilmiş yakıt potansiyeli var. Buradan, 3 milyon tona yakın yüksek kalorili petrokok ithalatını önleyebiliriz." diye konuştu.
BELEDİYELERİN ÇÖPÜ YATIRIMA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Bulut, belediyelerin çöpü toplamak, düzenli depolama sahalarına götürmek ve stoklamak için bedel ödediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Biz kamu yetkililerine öneri sunuyoruz. Belediye yine çöpü toplasın, bir yatırımcı gelsin daha depolama sahasına gitmeden önce toplanan bütün çöpler bu tesise dökülsün. Burada geri dönüşüme gidecek cam, metal, plastik gibi malzemeler ayrıştırılıp değerlendirilsin. Kalan malzemeler ise tünel kurutma sistemlerinde kurutularak, çimento fabrikalarında ve diğer endüstrilerde yakılabilir hale getirilsin ve oraya da satılsın. Günlük 100 birim çöp girdiyse bunun 20 birimi depolansın. Kalan 80 birimi için de düzenli depolamaya, belediye ton başına ne kadar maliyete veriyorsa bunu yatırımı gerçekleştiren firmaya versin. Böylelikle sürdürülebilir operasyonlar oluşsun diye çabalıyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde yılda 3 milyon ton atık ithalatı önlenerek 300 milyon dolar cari açıktan tasarruf sağlayacağız. Dolayısıyla yeni konseptte sürdürülebilir operasyon zincirini oluşturmuş olacağız."
Çimento sektöründe güzel gelişmelerin yaşandığına işaret eden Bulut, "Geçen yıla göre ihracatımızı bu sene iki katına çıkartıp, 1 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyoruz. 2018'de toplam ihracatımız 13 milyon 200 bin tondu. İhracattan gelirimizde 614 milyon dolar seviyesine ulaşmıştık. Bu sene 20 milyon tonun üzerine çıkarak, yüzde 70-80 artış gerçekleştirerek 1 milyar doların üzerinde gelir elde etme hedefine ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
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