Türk cevhere 'Roma' ödülü

07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oscar'da 3 ödül kazanan 'Roma', Türk Grafik Artisti Doğan Can Gündoğdu'ya da ödülü kazandırdı. Gündoğdu, bu yıl 20'incisi düzenlenen Golden Trailer Awards'da 'En İyi Orijinal Fragman Ödülü'nü aldı.
'Batman'in jeneriğiyle ABD yolculuğu başlayan Doğan Can Gündoğdu, başarısını ve deneyimlerini paylaştı: "Çocukluğumdan beri yönetmen olma hayalim vardı. Arkadaşlarımla kısa film çekmeye başladım. Mühendislik kazanmama rağmen BAU'ya yetenek bursuyla Görsel İletişim Tasarımı bölümüne girdim. Üniversite ikinci sınıftayken bir ödevde, jenerik yapmamızı istediler. Ben de 'Batman'in jeneriğini yaptım. Evimin mutfağında çatal bıçak ve cam fanus kullandım. Videoyu çekip sundum. Çok beğenildi. Ben de Youtube'da paylaştım. 1 hafta içerisinde 1 milyon izleme aldım. Ben de bu kadar tahmin etmiyordum. ABD'den teklif aldım. Koyduğum filmi izlemiş ve çok beğenmişler. Teklifi kabul ettim ve çalışmaya başladım. Bir yandan da üniversiteden aldığım yardım sayesinde kendi start up'ımı kurdum. Türkiye'den de işler almaya başladım. Burada da Nuri Bilge Ceylan ve Cem Yılmaz ile çalışmaya başladım. Cem Yılmaz'ın 'Arif 216' gibi filmlerinin neredeyse tamamı benim tasarladığım fragmanlardı. Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film festivalinde çok konuşulan 'Ahlat Ağacı' ve yeni gösterime hazırlanan 'Kız kardeşler' yine benim fragmanım. Türkiye'de sadece fragman yapan bir şirket yoktu. Ben sanırım ilk şirketi kurdum."
'Roma'nın fragman çalışmalarının 1 yıl sürdüğünü belirten Gündoğdu, "Roma filminin fragman çalışmaları, benim şuanda çalıştığım firmada yapıldı. Burada, benim de içinde bulunduğum fragman, TV spotu ve teaser işleri yapıldı. Grafik artist olarak çalıştığım fragmanla, Golden Trailer Awards ödülünü aldım. 2018'de Clio Awards'dan da 2 ödül almıştım. 'Roma'nın fragman hazırlığı, yaklaşık 1 senelik bir sürece yayıldı. 2 dakikalık izlediğiniz görüntü aslında 1 yıllık sürece yayılan bir çalışma. Çok fazla revizeler oluyor. Yönetmene, yapımcıya gidiyor. Yorumlarla şekilleniyor, fragman. Bu filmin bir parçası olduğum için çok mutluyum. 2015'den beri ABD'deyim Yaklaşık 4 yıldır. İleri de yönetmen olarak bir çok iş yapmayı planlıyorum" dedi.
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