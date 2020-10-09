Türkiye'den bu yılın 9 ayında Belçika başta olmak üzere 105 ülkeye 12 milyon 182 bin 162 dolarlık çay ihraç edildi.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Ocak-Eylül 2020'de 105 ülkeye 3 bin 109 ton çay satıldı. İhracattan 12 milyon 182 bin 162 dolar döviz girdisi sağlandı.
Geçen yılın aynı döneminde 3 bin 88 ton çay karşılığında 10 milyon 771 bin 525 dolar elde edildiği dikkate alınırsa, çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 0,7, değer bakımından yüzde 13 artış gösterdi.
Türkiye'nin çay ihracatında 3 milyon 991 bin 715 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 936 ton çay ihraç edildi.
Belçika'yı 1 milyon 659 bin 629 dolarla Almanya, 864 bin 594 dolarla ABD izledi.
Geçen yılın aynı döneminde çay ihraç edilmeyen Panama, Tanzanya, Mali, Bahamalar, Cape Verde, Estonya, Sudan, Endonezya, Burkina Faso, Vietnam, Sırbistan, Gabon ve Mauritius'a da satış yapıldı.
İHRACATIN YÜZDE 55'LİK KISMI AVRUPA ÜLKELERİNE
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, çay ihracatının yüzde 55'lik kısmının Avrupa ülkelerine yapıldığını söyledi.
Türk çayı dış satımının giderek arttığına işaret eden Gürdoğan, "Ülkemizin net döviz girdisi sağlayan ürünü ve bölgemizin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan çayın, son yıllarda ihracatı da hızlı bir gelişme gösterdi ve 105 ülkede beğeniyle tüketilen bir ürün haline geldi." dedi.
Gürdoğan, çay ihracatında pazar çeşitliliğinin arttığını, ürünün Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Uzak Doğu'da tüketildiğini belirtti.
Türk çayının marka değerinin artırılması için ürün çeşitliliğine ve pandemi sürecinde ön plana çıkan bitkisel karışımlı ürünlere ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen Gürdoğan, çay bitkisinden başta kozmetik olmak üzere dezenfektan ve takviye edici gıda ürünlerine kadar ihracat şansı çok yüksek yeni ürünlerin geliştirilebileceğini kaydetti.
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