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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk çayı ihracatı 11 ayda 22.2 milyon dolar kazandırdı - İş-Yaşam Haberleri

        Çay ihracatı 11 ayda 22.2 milyon dolar kazandırdı

        Türkiye'den ocak-kasım döneminde yapılan çay ihracatından sağlanan gelir 22 milyon 260 bin 69 dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 17:48 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:48
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        Çay ihracatı 11 ayda 22.2 milyon dolar kazandırdı
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        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut 11 ayda 122 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini söyledi.

        Söz konusu dönemde 4 bin 486 ton çay ihracatından 22 milyon 260 bin 69 dolar kazanç sağlandığına işaret eden Turgut, en fazla dış satımın 7 milyon 321 bin 473 dolarla Belçika'ya yapıldığını belirtti.

        Turgut, Belçika'yı 3 milyon 798 bin 849 dolarla Birleşik Krallık, 1 milyon 806 bin 626 dolarla KKTC'nin takip ettiğini aktardı.

        Türk çayının ülkenin ve bölgenin önemli ihraç ürünlerinden olduğunu vurgulayan Turgut, "Ülke ihracatımızın 2 bin 784 ton karşılığı 9 milyon 711 bin 16 dolarlık kısmı Rize'den yapıldı. Bu kapsamda da ülke ihracatının miktarda yüzde 62'sini Rize sırtlamış oldu." diye konuştu.

        Turgut, ihracat potansiyelinin yanında ülke çeşitliliğini artırmak için de gayret ettiklerine dikkati çekerek, bu kapsamda tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktardı.

        Çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Turgut, "İhracat potansiyelimizin yeni yılla daha da artacağına, 2025'e çok daha güzel rakamlarla başlayacağımıza inanıyoruz." dedi.

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