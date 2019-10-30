Türkiye'den yılın ocak-eylül döneminde 103 ülkeye 3 bin 88 ton çay ihracatından 10 milyon 771 bin 525 dolar gelir elde edildi

- Söz konusu dönemde ihracatta 4 milyon 499 bin 382 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı

- DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut:

- "Özel sektör markalarımızın da dünyanın önde gelen gıda fuarlarına katılım sağlayarak tanıtım yapmaları ile çay ihracatımız daha üst rakamlara ulaşacaktır"

Sürecek...