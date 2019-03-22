Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) kayıtlarından derlenen bilgiye göre, Türkiye'den yılın ilk iki aylık döneminde 666 tonluk çay ihraç edilerek 1 milyon 674 bin 434 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde 416 tonluk çay ihracatından 1 milyon 208 bin 231 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece söz konusu dönemde yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 60, değerde de yüzde 39 arttı.

Türkiye'den bu dönemde yapılan çay ihracatında 363 bin 109 dolarla Almanya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 239 bin 71 dolarla Belçika, 225 bin 543 dolarla Fransa izledi.

Doğu Karadeniz'den 2019'un ocak-şubat döneminde 418 ton çay ihraç edilerek, karşılığında da 710 bin 370 dolar gelir kazanıldı.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 331 tonluk çay ihracatından 624 bin 875 dolar gelir elde edilmişti. Böylece bölgeden bu dönemde yapılan çay ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 26, değerde de yüzde 14 artış gösterdi.

Bölge çay ihracatında Belçika 219 bin 568 dolarla birinci, Almanya 103 bin 417 dolarla ikinci ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 103 bin 173 dolarla üçüncü sırada yer aldı.

"TANITIM ÇALIŞMALARI VE TURİZM POTANSİYELİ ÇAY İHRACATINI ARTTIRDI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çayın ülke ve bölge ekonomisi için önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi.

Çay ihracatında ülke çeşitliliğinin de giderek arttığını dile getiren Turgut, Türkiye'den yılın iki aylık döneminde Almanya, Belçika ve Fransa başta olmak üzere 59 ülkeye çay ihraç edildiğini kaydetti.

Turgut, tanıtım çalışmaları ve turizm potansiyelinin de çay ihracatını arttırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"ÇAYKUR tarafından yurt dışı fuarlara katılımla yapılan tanıtım çalışmaları kapsamında Türk çayına yönelik yurt dışı piyasalardan talepte önemli artış görüldü. Ülkemize gelen turistlerin Türk çayını tatmaları, kalitesini öğrenmeleri ve Türk çayı tüketimine yönelmeleri de çay ihracatımıza önemli katkılar sağlamıştır. İhracatımızın daha da artması ve Türk çayının yurt dışı piyasalarda bir marka haline gelebilmesi için ürün çeşitliliğine de önem vermemiz gerekiyor."

"İLERLEYEN DÖNEMLERDE ÇAY İHRACATINDAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Çay ihracatından umutlu olduklarını aktaran Turgut, "Tüketici alışkanlıkları esas alınarak yeni inovatif ve ambalaj albenisi ön plana çıkan ürün geliştirilmesi halinde çay ihracatımızın çok daha önemli noktalara ulaşacağına inanmaktayız. Biz de DKİB olarak özellikle bölgemizde yetişen endemik bitkilerle çayın harmanlanması gibi inovatif ürün geliştirilmesi konusunda çay imalatçılarımızın bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalara ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

Turgut, çay ihracatının yıla güzel başlangıç yaptığını da işaret ederek, ilerleyen dönemlerde çay ihracatında beklentilerinin de yüksek olduğunu sözlerine ekledi.