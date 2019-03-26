EC BOXİNG yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, şimdiye kadar Avrupa'da büyük başarılara imza attıklarını ve artık dünyaya kendilerini ispatlamanın zamanı geldiğini vurgulayarak, "Ali de, Fatih'te defalarca Avrupa şampiyonu oldular. Artık hedefimiz dünya kemeri, kimseden korkmuyoruz ve dünyanın her yerinde dövüşe bileceğimizi de tüm dünyaya göstermek istiyoruz.

Hala Avrupa Şampiyonu olan boksörümüz Fatih Keleş'in rakibi Laim Paro çok güçlü. WBO Global ve Asya Pasifik şampiyonluk kemerlerini elinde bulunduruyor. Şayet Fatih, bu maçı alırsa dünya şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanıyor" şeklinde konuştu.