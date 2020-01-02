AA

Eyüp Gözgeç, milli sporcuların yıl içinde önemli uluslararası organizasyonlara katıldığını kaydederek, "Kadın boksörlerimiz 2019 yılına damga vurdu. Erkek ve kadın milli takımlarımız birçok uluslararası şampiyonaya katıldı." dedi.

Avrupa Oyunları'nda Türkiye'ye 2 altın madalyadan 1'inin bokstan geldiğini vurgulayan Gözgeç, "Uluslararası şampiyonalarda sporcularımız 100'ün üzerinde madalya kazandı." ifadelerini kullandı.

Milli sporcuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini dile getiren Gözgeç, "Mart ayında Rusya'da yapılan 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız 1 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Takım halinde de turnuvayı ikinci sırada tamamladık. Başarılı sporcumuz Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda Avrupa şampiyonu oldu." diye konuştu.

Buse Naz Çakıroğlu'nun Avrupa Oyunları'nda 51 kiloda en iyi kadın boksör seçildiğini aktaran başkan Gözgeç, milli sporcunun Avrupa sıralamasında da bu kiloda zirvede olduğunu vurguladı.

BUSENAZ SÜRMELİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Sporcularının her organizasyonda favoriler arasında yer aldığını anlatan Gözgeç, şöyle konuştu:

"Ağustos ayında İspanya’nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 2 bronz madalya alarak takım halinde üçüncü olduk. 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 81 kiloda Elif Güneri, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Romanya'nın Galati kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 80 kiloda sporcumuz Ece Asude Ediz birinci oldu. Şampiyonayı 1 altın, 3 bronz madalyayla tamamladık. Ağustos ayında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladık. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda +81 kiloda Büşra Işıldar birincilik kazandı. Milli takımımız şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Büyük Kadınlar Milli Takımı'mız, Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen 2019 AIBA Dünya Boks Şampiyonası'na 6 sporcuyla katılıp, organizasyonu 1 altın ve 2 gümüş madalyayla tamamlayarak takım halinde dünya üçüncüsü oldu. Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda dünya şampiyonu olurken, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 81 kiloda Elif Güneri dünya ikinciliği elde etti."

Gözgeç, 30 yıl aradan sonra tekrar düzenlenen Balkan Boks Şampiyonası'na Antalya'da ev sahipliği yaptıklarını da belirtti.

"ÖNCELİKLİ PLAN, OLİMPİYAT ELEMELERİNDE KOTA ALMAK"

Eyüp Gözgeç, 2020'nin olimpiyat senesi olması nedeniyle tüm sporcular için ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almak istediklerini vurgulayan Gözgeç, "Federasyon olarak öncelikli planımız, mart ve mayıs aylarında yapılacak olimpiyat elemelerinde mümkün olduğunca fazla sayıda kota almak. Daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki başarımızı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kazanacağımız madalyalarla bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu başarıların elde edilmesinde emeği geçen başta sporcularımız, antrenörlerimiz, teknik personelimiz, Gençlik ve Spor Bakanı'mız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve yüce Türk halkına teşekkür ederim." diyerek sözlerini tamamladı.