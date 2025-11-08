Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Türk Böbrek Vakfı’nın düzenlediği 3’üncü Cumhuriyet Tenis Turnuvası başladı

        Türk Böbrek Vakfı’nın düzenlediği 3’üncü Cumhuriyet Tenis Turnuvası başladı

        Türk Böbrek Vakfı'nın düzenlediği 3. Cumhuriyet Tenis Turnuvası Yeşilyurt Spor Kulübü'nde başladı. TBV Başkanı Timur Erk, "Genç sporcular ile yaptığımız açılış maçında, gençlere cumhuriyeti emanet ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 17:07 Güncelleme: 08.11.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geleneksel turnuva başladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türk Böbrek Vakfı tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ‘3. Cumhuriyet Tenis Turnuvası’, yapılan gösteri maçı ile başladı.

        Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Gösteri maçında, uzun yıllar yaptığı egzersiz ve sporla, serebral palsiye rağmen ayakta durmayı başaran genç sporcu Taha Nusret Bozkurt karşılaştı.

        Yeşilyurt Spor Kulübü desteğiyle gerçekleştirilen turnuvaya ilgi büyük oldu.

        Cumhuriyetin 102’inci yılı ve turnuvanın önemi hakkında konuşan TBV Başkanı Timur Erk: “ Taha’ya karşı oynamak benim için çok heyecan verici. Ona şapka çıkarıyorum; önemli bir mücadele gücü ve yüksek motivasyonuna karşı maçı kazanacağına eminim. Cumhuriyete yakışan bir genç olarak onu yetiştiren hocalarına ve başka serebral palsili bireylere ilham verdiği için kendisine teşekkür ediyorum ” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        “HÜLYA AVŞAR’IN RAKETİ MOTİVASYONUM OLDU”

        29 yaşındaki Taha Nusret Bozkurt ise; “Beni sporla tanıştıran ve hayatımı değiştiren Semra Demirer’dir. Bugünkü durumumu kendisine borçluyum. 13 yıldır sporla uğraşıyorum. Sporun birçok dalında önemli tecrübeler edindim. Teniste çok iddialı olduğumu söyleyemem ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Semra Hocam bana Hülya Avşar’ın raketini getirdi, heyecanımı yatıştıracak en önemli motivasyonum Cumhuriyet Tenis Turnuvası ve Hülya Hanım’ın raketini ile oynamak olduğunu söyleyebilirim. Atatürk ilkelerine bağlı bir genç olarak turnuvada yer almaktan ve genç arkadaşlarıma örnek olmaktan büyük gurur duyuyorum” dedi.

        Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi, Unsped Kültür ve Spor Kulübü Başkanı ve TBV Mütevelli Üyesi Semra Demirer, turnuvada yaptığı açıklamada; “Spor ve sanat, beynin ve bedenin ahenkle dansıdır. Taha ile ilk tanıştığımızda hiç konuşamıyordu, kafasını dahi tutamıyordu, refleksleri çok zayıftı. Taha, Allah’ın bana hediyesi olarak geldi. El parmakları dahi kapanmayan genç adamla ellerimiz kenetlendi. Ortak çabamızla, kapanmayan parmakları bugün raket sallıyor. Tam bir Cumhuriyet genci olarak başarılarıyla binlerce çocuğa rol model oluyor. Bana müthiş bir gurur yaşatıyor.” Dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türk Böbrek Vakfı
        #Cumhuriyet Tenis Turnuvası
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        Habertürk Anasayfa