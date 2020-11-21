Türk Böbrek Vakfı, Kovid-19'a karşı bağışıklığı güçlendirecek egzersiz videosu hazırladı

AA

Dünyada Kovid-19'a karşı verilen savaşın ana aktörleri arasında maske, mesafe ve hijyen kuralları yer alsa da vücut direncini güçlü kılmak da mücadelenin önemli bir ayağını oluşturuyor.

Vücut direncini güçlendirmek ise "immün sistem" olarak da adlandırılan, hastalıklara karşı savunma mekanizması oluşturan, bedeni yabancı ve zararlı maddelerden koruyan bağışıklık sistemini desteklemekten geçiyor.

Bağışıklık sistemini ayakta tutmaya yardımcı faktörler arasında sağlıklı beslenme, doğru uyku ve düzenli fiziksel aktivite yapmak bulunuyor.

TBV de bu bilgiden hareketle, her yaşa ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlara hitaben evde ekipman gerektirmeyen 10 dakikalık bir egzersiz videosu hazırladı.

TBV Mütevelli Heyet Üyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Semra Demirer'in uygulamalı anlatımıyla kayda alınan videoda, bel, sırt ve göğüs kasları ile parmak ve bilekleri kuvvetlendirici hareketlerden nefes egzersizlerine kadar birçok alıştırma yer alıyor.

Egzersiz videosuna TBV'nin YouTube kanalı üzerinden ücretsiz olarak erişilebiliyor.

- "Takviyeler tıpkı tuz ve şeker gibi kararında alınmalı"

TBV Başkanı Timur Erk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı en önemli mücadele silahlarından biri olan bağışıklık sistemini üst düzeyde tutmak gerektiğini vurguladı.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için C ve D vitamini, çinko, propolis ve omega-3 takviyelerinin alınmasının, antioksidan içeren gıdaların tüketilmesinin faydalı olacağını aktaran Erk, hareketliliğin de önem teşkil ettiğini dile getirdi.

Erk, egzersiz yapıldığında kasların miyokin denilen bir hormon salgıladığını anlatarak, "Bu da bağışıklık sisteminde, nerede bir enfeksiyon varsa gidiyor, onu buluyor ve öldürüyor. Dolayısıyla, egzersiz çok önemli bir faktördür. Dışarı çıkıp yürüme imkanı olanların 10 bin adım atmalarında fayda var. Sağlıklı beslenme ve ilave takviyeler de sağlanırsa çok iyi olur." dedi.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek adına kullanılacak takviyelerin tıpkı tuz ve şeker gibi kararında alınması gerektiğinin altını çizen Erk, şu uyarılarda bulundu:

"Bunların hepsi de hormonlar da birer kimyasaldır. Bu nedenle tam dozunda almak lazım. D vitaminini 30-50 arasında tutmakta fayda var. 70'in üstü yine zarardır. Propolisi, C vitaminini, çinko ve omega-3'ü çok fazla almanın anlamı yoktur, çünkü fazlası zarardır. Her şeyi kararında almak lazım. Lütfen hekiminize danışarak dozu belirleyin."

- "Hareketsiz kalmayın, kas gücünüzü zayıflatmayın"

Timur Erk, Kovid-19 vakalarının mart, nisan, mayıs aylarının da üzerinde seyrettiğini belirterek, salgın dolayısıyla evde geçirilecek sürenin egzersizle değerlendirilmesini önerdi.

Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seslenen Erk, "Dışarı çıktığımızda mümkün olduğu kadar yürüyüş yapalım. Güneş ışınlarından faydalanarak, dike yakın geldiği süreçlerde avuç içlerimizi açalım ve D vitamini alalım. Hareket edelim. Hiçbir ekipman ihtiyacı olmadan bu hareketleri yapabilirsiniz. Hareketsiz kalmayın, kas gücünüzü zayıflatmayın." tavsiyesinde bulundu.

Böbrek nakli geçiren ve diyalize giren vatandaşların bağışıklık sistemi sıkıntıları nedeniyle Kovid-19 risk grubunun en üstünde yer aldıklarını aktaran Erk, bundan dolayı vakıf olarak harekete özellikle önem verdiklerini vurguladı.

- "Sandalyede otururken, ofiste çalışırken yapabileceğiniz çok basit hareketler"

TBV Mütevelli Heyet Üyesi ve İÜC Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Semra Demirer de Kovid-19 salgınında herkesin "minik" bir mikroptan korunmak için bünyesini güçlendirmeye çalıştığını dile getirdi.

Demirer, iyi beslenmenin, kaliteli uykunun, hareket etmenin ve spor yapmanın bağışıklığı her zaman güçlü kılacağını belirterek, "Hareket ettiğinizde oksijen alma oranınız, kan dolaşımınız artıyor. Vücudunuza oksijen girmezse organlarınız yıpranmaya başlıyor. Bu süreçte evde kalacağız. Kaslarımızı mutlaka hareket ettirmemiz, yer çekimine karşı direnmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Egzersizleri her yaş grubundan vatandaşın, özellikle 60-65 yaş üzeri kişilerin ve böbrek hastalarının faydalanabileceği şekilde hazırladıklarını aktaran Demirer, video içeriğine ilişkin şöyle konuştu:

"Genelde evimizde yapabileceğimiz, basit egzersiz türlerini seçtik. Elbette sporla uğraşanlar da olabilir. Onlara birçok hareket basit gelebilir ama sayısını artırarak daha fazla verim alabilirler. Mutfakta çorba karıştırırken dahi bütün bacak ve sırt kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Evdeki aletlerle su şişeleriyle kol, göğüs, sırt kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Eğer yürüme imkanınız varsa oksijenli ortamda yürümek de çok faydalıdır. Daha ağır bir spora gerek yok. Mesela bir şeyler örerek parmak kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Ayak parmak kaslarınızı rahatlatmak için şişelerle, yünlerle tutma bırakma hareketleri yapabilirsiniz. Gösterdiğimiz hareketler de buna yönelik. Sandalyede otururken, ofiste çalışırken yapabileceğiniz özellikle nefes egzersizleri, karın ve sırt kaslarımızı çalıştıracak çok basit hareketleri yaptık."

- Ağır ameliyat geçirenler hekimine danışmalı

Semra Demirer, ağır ameliyat geçirenlerin egzersizleri yapmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalarını önererek, nefes egzersizlerinin, bel ve sırt kuvvetlendirici alıştırmaların ise kendilerine bir zararı dokunmayacağını ifade etti.

Egzersizlerin her sabah uyandıktan sonra, kahvaltıdan önce ve akşam yatmadan evvel uygulanabileceğini aktaran Demirer, "Sporla uğraşmayan insanlara ağır gelebilir ya da sıkılabilirler. O yüzden haftada 2 günle başlayıp zamanla 3-4 güne çıkarabilirler." diye konuştu.

Demirer, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkabildikleri saatleri oksijen alabilecekleri bir parkta yürüyüş yaparak da değerlendirebileceklerini, bu süreçte açma germe hareketlerinin kendilerine faydalı olacağını sözlerine ekledi.