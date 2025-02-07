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        Haberler Gündem 3. Sayfa Türk bayrağını yakmıştı! İşte istenen ceza! | Son dakika haberleri

        Türk bayrağını yakmıştı! İşte istenen ceza!

        İstanbul Pendik'te Türk Bayrağını yakan Aykut Nurbel hakkında, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:16 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:20
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        Türk bayrağını yakmıştı! İşte istenen ceza!
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        İstanbul'da olay, 30 Ocak Çarşamba günü saat 06.31 sıralarında Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İş yeri sahibi Emre G., iş yerine geldiğinde, şirket önünde bulunan Türk bayrağının yakıldığını gördü.

        ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        DHA'daki habere göre polis ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Aykut Nurbel’in, ağzında el feneri taşıdığını ve bayrağı yaktıktan sonra Ankara Caddesi istikametinde ilerlediğini tespit etti.

        POLİSTE 9 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Metruk binada kaldığı, kağıt ve plastik toplayıcısı olduğu öğrenilen şüphelinin poliste daha önceden 9 farklı suç kaydının olduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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        SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarla Soruşturma Bürosu'nca konuyla ilgili iddianame hazırlandı. Şüpheli Aykut Nurbel'in savunmasına da yer verilen iddianamede, Nurbel'in Türk bayrağını yakmadığı, görüntülerdeki şahıs kendisine benzetilmiş ise de olayla ilgisinin olmadığını belirttiği ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

        1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

        Hazırlanan iddianamede dosyada bulunan CD izleme tutanağıyla, görgü ve tespit tutanağı, şüphelinin olay öncesinde ve sonrasında kullandığı güzergahı gösteren kroki tutanaklarının şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğini doğruladığı kaydedildi.

        Şüphelinin 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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        #Türk bayrağına hakaret
        #Son dakika haberler
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