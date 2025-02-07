Türk bayrağını yakmıştı! İşte istenen ceza!

İstanbul'da olay, 30 Ocak Çarşamba günü saat 06.31 sıralarında Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İş yeri sahibi Emre G., iş yerine geldiğinde, şirket önünde bulunan Türk bayrağının yakıldığını gördü.

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ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ DHA'daki habere göre polis ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Aykut Nurbel’in, ağzında el feneri taşıdığını ve bayrağı yaktıktan sonra Ankara Caddesi istikametinde ilerlediğini tespit etti.

POLİSTE 9 SUÇ KAYDI ÇIKTI Metruk binada kaldığı, kağıt ve plastik toplayıcısı olduğu öğrenilen şüphelinin poliste daha önceden 9 farklı suç kaydının olduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. REKLAM

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarla Soruşturma Bürosu'nca konuyla ilgili iddianame hazırlandı. Şüpheli Aykut Nurbel'in savunmasına da yer verilen iddianamede, Nurbel'in Türk bayrağını yakmadığı, görüntülerdeki şahıs kendisine benzetilmiş ise de olayla ilgisinin olmadığını belirttiği ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ Hazırlanan iddianamede dosyada bulunan CD izleme tutanağıyla, görgü ve tespit tutanağı, şüphelinin olay öncesinde ve sonrasında kullandığı güzergahı gösteren kroki tutanaklarının şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğini doğruladığı kaydedildi. Şüphelinin 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.