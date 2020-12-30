Türk bayrağına bıçaklı saldırı

Adana'da, metro durağında asılı Türk bayrağına bıçakla zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Huzurevleri metro durağında, duvarda asılı Türk bayrağına bıçakla zarar veren kişiyi fark eden güvenlik görevlileri duruma müdahale etti. Görevlilerin müdahalesiyle kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamacayla durak içerisinde yakalandı.

Bu sırada çıkan arbedede, bir güvenlik görevlisi zanlının bıçakla saldırması üzerine elinden hafif yaralandı. Güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis, İzzettin A. olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı. 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezası verildi.