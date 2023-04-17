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FIBA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup aşamasını 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ilk sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde Macaristan'ın Sopron Basket ekibini eleyerek Dörtlü Final'e yükseldi. Sırp başantrenör Marina Maljkovic yönetimindeki Fenerbahçe Alagöz Holding, Çekya'nın başkenti Prag'daki Dörtlü Final'in ilk maçında İtalya temsilcisi Beretta Famila'yı 77-70 yendi. Sarı-lacivertli takım, finalde ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. FIBA Avrupa Ligi'nde beşinci kez finalde mücadele eden Fenerbahçe Alagöz Holding, ilk kupasını elde etti. Türkiye'den daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi bir kez Avrupa kupalarında şampiyon oldu.

İLK KUPA ANADOLU EFES'TEN Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı. Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti. Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.

ANADOLU EFES 2, FENERBAHÇE BİR KEZ AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde daha önce Anadolu Efes 2, Fenerbahçe de bir kez şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa Ligi'nde şampiyonluk kupasını kazandı. Fenerbahçe ise 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi oldu.

GALATASARAY VE DARÜŞŞAFAKA, 7DAYS AVRUPA KUPASI'NI KAZANDI Galatasaray ve Darüşşafaka erkek basketbol takımları, 7Days Avrupa Kupası'nda (Eski adı ULEB Avrupa Kupası) şampiyonluk yaşadı. Galatasaray organizasyonda 2015-2016, Darüşşafaka da 2017-2018 sezonunda kupayı kazanma başarısı gösterdi. Bahçeşehir Koleji 2021-2022 sezonunda FIBA Avrupa Kupası'nda, Beşiktaş da 2011-2012'de FIBA EuroChallenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

GALATASARAY KADIN BASKETBOL TAKIMI'NDAN 3 KUPA Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da daha önce 3 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonunda FIBA Avrupa Ligi, 2008-2009 ile 2017-2018'de FIBA Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşadı. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı da 2016-2017 sezonunda FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı.

KUPALARIN 4'ÜNDE ERGİN ATAMAN'IN İMZASI VAR Türk takımlarının Avrupa'da kazandığı kupaların 4'ünde Anadolu Efes'i de çalıştıran A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın imzası bulunuyor. Tecrübeli başantrenör, Anadolu Efes'te 2 THY Avrupa Ligi, Galatasaray'da bir 7Days Avrupa Kupası ve Beşiktaş'ta bir FIBA EuroChallenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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