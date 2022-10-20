NBA'e 12 maçla devam edildi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden milli oyuncular Alperen Şengün ve Cedi Osman, bireysel anlamda sezona iyi başlangıç yaptı.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 15 sayı, 9 ribauntla oynadığı maçta Houston Rockets, deplasmanda Atlanta Hawks'a 10 sayı farkla (117-107) mağlup oldu.
Ev sahibi ekibin yıldız oyuncusu Trae Young 23 sayı, 13 asist, Dejounte Murray 20 sayı, 11 asistle "double double" yaparken, John Collins 24, De'Andre Hunter 22 sayıyla oynadı.
Rockets'ta Kevin Porter 21 sayıyla takımının en skorer isim oldu. Jabari Smith 17 sayı, 7 ribaunt, Jalen Green de 16 sayıyla maçı tamamladı.
Siakam, Raptors'a galibiyeti getirdi
Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, çekişmeli geçen mücadelede Toronto Raptors'a 108-105 yenildi.
Pascal Siakam'ın 23 sayı, 11 ribauntluk katkı verdiği Raptors'ta, Gary Trent 19, OG Anunoby 18 sayıyla oynadı.
28 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman'ın 17 sayı, 3 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği konuk ekipte ise yeni takımıyla ilk maçına çıkan Donovan Mitchell'in 31 sayı, 9 asistlik çabası mağlubiyete engel olamadı. Jarrett Allen, 13 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
Sonuçlar
Indiana Pacers-Washington Wizards: 107-114
Detroit Pistons-Orlando Magic: 113-109
Memphis Grizzlies-New York Knicks: 115-112 (uzatmada)
Atlanta Hawks-Houston Rockets: 117-107
Miami Heat-Chicago Bulls: 108-116
Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 108-130
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 108-105
Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 115-108
San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 102-129
Utah Jazz-Denver Nuggets: 123-102
Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 107-105
Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 108-115
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