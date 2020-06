HABERTURK.COM

Türk Barter, nakit sıkışıklığı içinde bulunan şirketlere yönelik bir hizmet başlattığını duyurdu. Bu hizmete kapsamında söz konusu şirketlerin borçlarına yeniden yapılandırma sağlandığı kaydedildi.

Üyelerine 500 bin TL’ye kadar 12 ay ödemesiz, 0 faizli, barter kredisi (mal ve hizmet kredisi) sunulurken, bu yaklaşımla finansal açıdan yetersizliğe düşmüş, ancak mal veya hizmetle ödeme kabiliyeti olan şirketlerin Türk Barter’a üye olarak borçlarını alternatif ticaret ve finans sistemi ile ödedikleri kaydedildi.

Aynı şekilde alacağı olan şirketlerin de, nakit sıkıntısına düşmüş firmalardan alacaklarını Barter sistemiyle tahsil edebilecekleri belirtildi.

Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı M. Sırrı Şimşek, "Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs krizi ilk etapta insan sağlığını ve psikolojisini büyük ölçüde tahrip etmiştir. Bundan sonra dünyanın ve dünya ekonomisinin eskisi gibi olmayacağı aşikârdır. Devletler milletlerine her türlü yardımı yapmaya çalışırken özellikle özel sektördeki bankaların ve finans kuruluşlarının her şeye rağmen haksız elde ettikleri büyük karlardan taviz vermemek için direttiklerini ve sembolik destek yaptıklarını hiç kimse unutmayacak. Şirketler kendi mal ve parası ile çok az karlar edinirken bu finans kuruluşlarının her fırsatı kendilerine yontmalarından dolayı bütün dünya alternatif ticaret, finans ve para sistemleri arayışına girmiştir" dedi.

Reel sektörün mevcut kaynaklarının tıkanması, iç talep daralması ve beraberinde yaşanan durgunluk ile sıkıntı içine girdiğini kaydeden Şimşek, "Reel sektörün yaşadığı arz ve talepteki problemlerin giderilememesi, ekonominin her kesimindeki kurumları çeşitli çıkış yolları aramaya yöneltmiştir. Nakit sıkıntısı sorunu yaşayan işletmelerin borç ve alacak yönetimi sorunu olduğunu düşünüyoruz. Sıcak paranın dönmediği piyasamızda işletmelerin değil borç ödemek işlerini bile devam ettiremediklerini görüyoruz. Türk Barter Sistemi’nin başlattığı “Borç Yapılandırma” ile faizlerden kaçınan işletmelerin yöneldiği bir sistem olacak" dedi.