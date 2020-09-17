Türkiye'den bu yılın ocak-ağustos döneminde 44 ülkeye 16 milyon 593 bin 563 dolarlık bal satıldı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın 8 aylık döneminde 3 bin 751 ton bal ihracatı yapıldı.
Söz konusu dönemde bal dış satımından 16 milyon 593 bin 563 dolar döviz girdisi sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 13 milyon 597 bin 877 dolar karşılığı 3 bin 142 ton bal ihraç edildiği dikkate alınırsa, ihracat miktar bakımından yüzde 19, gelir bakımından yüzde 22 artış gösterdi.
Geçen yılın aynı döneminde 39 ülkeye ürün gönderilirken, bu yıl aralarında Polonya ve Yemen'in de yer aldığı 44 ülkeye satış yapıldı.
Bal ihracatında en fazla gelir artışının sağlandığı ülke Bahreyn oldu. Geçen yılın 8 aylık döneminde 15 bin 700 dolarlık ihracat gerçekleştirilen Bahreyn'e bu yıl yapılan ihracat yüzde 736 artarak 131 bin 263 dolara ulaştı.
İHRACATIN 5.7 MİLYON DOLARLIK KISMI ALMANYA'YA
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türk balına en fazla ilgi gösteren ülkenin Almanya olduğunu ifade etti.
Gürdoğan, Almanya'ya bu dönemde 5 milyon 675 bin 268 dolarlık bal ihraç edildiğini belirterek şunları kaydetti:
"Bu ülkeyi, 3 milyon 148 bin 467 dolarla ABD, 2 milyon 715 bin 365 dolarlık ihracatla da Suudi Arabistan takip etti. Almanya'ya yapılan ihracattan elde ettiğimiz gelir önceki yıla göre yüzde 45 arttı. İhracat gelirindeki artış ABD'de de yüzde 24, Suudi Arabistan'da ise yüzde 30 olarak gerçekleşti."
Dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs pandemisine rağmen bal ihracatının miktar bazında yüzde 19 arttığına işaret eden Gürdoğan, kalitesiyle ön plana çıkan Türk balına ilginin yılın geri kalan kısmında da süreceğine inandıklarını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!