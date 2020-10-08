Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin uzatılması kararı Resmi Gazete'de

Kararda, BM Güvenlik Konseyince Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu kurulduğu anımsatıldı.
BM tarafından ülkelere, misyonlara katılım davetinde bulunulduğu belirtilen kararda ayrıca, BM 70'inci Genel Kurul görüşmeleri sırasında düzenlenen Barışı Koruma Zirvesi'nde bahse konu BM Misyonları için Türkiye'den katkı sağlanması talebinde bulunulduğu aktarıldı.
Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne Türkiye tarafından askeri katkıda bulunulmasının, Türkiye'nin bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlediği faal dış politikanın doğal bir uzantısını oluşturacağının değerlendirildiği ifade edilen kararda, 2 Ağustos 2016'dan itibaren bu katkının sağlanması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca TBMM kararıyla gerekli izinlerin verildiği bildirildi.
Kararda, şöyle denildi:
"Bu yaklaşımdan hareketle, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin, BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca TBMM'nin son olarak 8 Ekim 2019 tarihli ve 1232 sayılı kararıyla uzatılan izin süresinin, 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılması Genel Kurulun 6 Ekim 2020 tarihli 2. Birleşiminde kabul edilmiştir."
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