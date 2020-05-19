Türk aşçıları "turizm" sezonuna hazır

Seçim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirtti.
Sahil kentlerinde görev yapan aşçıların salgın sürecinde memleketlerine döndüklerini dile getiren Seçim, şöyle konuştu:
"Salgın sürecinde memleketlerine dönen aşçılarımız gittikleri illerin yemek kalitesini daha da yükseltti. Bunun yanında son dönemde evde yemek yapmak yaygınlaşmaya başlayınca bu aşçılarımız evlerinde sosyal medya üzerinden yemek tarifleri vermeye başladı. Bunları izleyen vatandaşlar da kendi yemeğini ve ekmeğini yaptı. Dolayısıyla bu bizim için çok büyük bir avantaj. Ancak bunun yanında dezavantajına baktığımızda ise bir süre işsiz kalan bu aşçılarımızın başka mesleklere yönelmesi ileride aşçılık mesleğinde ciddi anlamda kalifiyeli eleman sıkıntısına yol açabilir."
- "Aşçılarımız dört gözle sezonun açılmasını bekliyor"
Seçim, salgın sürecinde kendisini geliştiren çok sayıda aşçının salgının ardından turizm bölgelerinde yeniden çalışmaya başlayacağını anımsatarak, şöyle devam etti:
"Şu anki evde kalma döneminde gerek uygulama gerekse teorik olarak kendisini yetiştiren aşçılarımız sezonun açılmasıyla Türk mutfağını yeniden dünyaya tanıtacak. Bu yüzden tüm aşçılarımız dört gözle sezonun açılmasını bekliyor. Hepsi tamamen turizm sezonuna hazır. Evlerinde öğrendiği birçok tekniği de çalıştığı yerlerde uygulamaya başlayacak. Bu nedenle sezonun açılmasıyla daha kaliteli insanlar daha kaliteli yemekler ortaya sunacak."
Salgından sonra açık büfe uygulamasının büyük ölçüde kalkacağına ve alakart sistemine geçileceğine dikkati çeken Seçim, böylece yerli ve yabancı turistlerin daha kaliteli yemeklere yöneleceğini belirtti.
- "Açık büfe artık eskisi kadar tercih edilmeyecek"
"Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy önümüzdeki dönemde açık büfe yapılsa dahi yemeklerin başına bir iki aşçı konulacağını söyledi. Bu da daha fazla eleman anlamına geleceği için oteller kaliteli yemek sunmaya çalışacak." ifadesini kullanan Seçim, şunları kaydetti:
"Turizm sezonunun açılmasıyla açık büfe artık eskisi kadar çok fazla tercih edilmeyecek. Bunun da bizim mutfağımıza ciddi anlamda faydası olacak ve kendi mutfağınızı tanıtma noktasında büyük bir fırsat yakalayacağız. Bugün ülkemize gelen bir turist günlük 100 lira harcıyorsa bunun 20 lirası yemeğe gidiyor ama açık büfe sistemi değiştiği zaman bu defa 100 liranın 50 lirası yemeğe gidecek. Genellikle açık büfede daha kalitesiz ürünler kullanıldığı için bunun kalkmasıyla da daha sağlıklı bir şekilde beslenmiş olacağız."
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