Türk araştırmacılardan "evden akciğer fonksiyon testi"ne imkan veren mobil teknoloji

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Spirohome" ismi verilen ürün teknolojisinin geliştiricilerinden Merthan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle pandemi sürecinde, yüksek risk grubundaki kronik hastalar ile Kovid-19 tedavisi gören ve takibe alınanların akciğer fonksiyonlarının nasıl etkilendiğini test etmenin önemine işaret etti.
Enfeksiyonun yayılma riskine karşın hastanelerde solunum fonksiyon testlerinin yapılmasının risk oluşturduğunu belirten Öztürk, "ODTÜ Teknokent bünyesindeki 23 kişilik araştırma ekibimizle 3 yıl süren Ar-Ge sonucunda akciğer solunum fonksiyon testlerinin, hastaneye gitmeye gerek kalmadan evde yapılmasına imkan tanıyan mobil uygulamayı geliştirdik." dedi.
Portatif, hafif, elde taşınır ve pille çalışan test cihazının, ev ortamında kolaylıkla kullanım için tasarlandığını aktaran Öztürk, şöyle devam etti:
"Kişisel olarak üretilen cihazımız, ev ortamında solunum fonksiyon testi yapıyor. Akciğer fonksiyon parametrelerini, akım-hacim, hacim-zaman eğrilerini ve kişiye özel beklenen değerleri mobil uygulama üzerinde raporluyor. Akıllı telefonlarda sanal mağazalardan indirilen Spirohome Personal Mobile Uygulaması ile kullanılan ölçüm teknolojisi, telefonlara bluetooth ile bağlanıyor. Sonuçlar, hekim ile online paylaşılarak tedavinin seyrine dair erken ve daha doğru adımlar atılıyor."
- Dünyadaki ilk kişisel spirometre
Cihazın, dünyada kalibrasyon gerektirmeyen ultrasonik hava akış ölçüm yöntemine sahip ilk kişisel spirometre olduğunu ifade eden Öztürk, güvenirlik testlerinin önemli kuruluşlarca akredite edildiğini belirtti.
Her ürünün paketlenmeden önce akciğer simülatörlerince ve özel yazılımlarla laboratuvarlarda test edildiğini aktaran Öztürk, cihazın Avrupa Solunum Derneği'nin belirlediği standartları karşıladığını, Avrupa Uygunluk Belgesi'ni (CE) almaya hak kazandığını bildirdi. Öztürk, "Geliştirdiğimiz teknolojinin ölçüm hassasiyeti, güvenilirliği, İngiltere, Almanya ve Avustralya'da önemli laboratuvarlarda doktorlar ve uzmanlar tarafından da test edildi ve onaylandı. Medikal cihaz Sınıf 2A CE sertifikasına sahip." diye konuştu.
- "Evden takibe yurt dışında başlandı"
Öztürk, mobil teknolojilerine koronavirüsle mücadele döneminde Avustralya ve İngiltere ile Avrupa ülkelerindeki hasta ve hastanelerde yoğun ilgi görmeye başladığını belirterek, teknolojiye geçen yıldan bu yana 45 ülkeden talep geldiğini anlattı.
Bu ülkelerdeki hastanelerin bir kısmında, kronik solunum yolu hastalığı bulunan ve risk altındaki grupların akciğer sağlığının bu teknolojiyle evden takibine kısmi olarak başlandığını aktaran Öztürk, böylece Kovid-19 risklerinin de azaltıldığını kaydetti.
Öztürk, geliştirdikleri teknolojiye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sistemimiz sayesinde, hasta kişisel spirometresiyle ve mobil uygulamasıyla evde testlerini yapıyor. Elde edilen sonuçlar, otomatik şekilde önceden eşleştirilen sağlık profesyonelleriyle paylaşılıyor. Bu bulut teknolojisi tabanlı uzaktan takip sistemine de Spirocloud adını verdik. Bu teknoloji sayesinde, hekimler de hastaneye gelemeyen hastaların solunum değerlerini ve semptomlarını uzaktan takip edebiliyorlar. Doktorlar, hastalarının tedavilerine yönelik düzenlemelerini de bu sayede uzaktan yapabiliyorlar."
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