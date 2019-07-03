03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UND'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-mayıs toplamında ise Türk araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış ile 515 bin 141 adet ihracat taşıması gerçekleştirdi.
Yabancı araçların geçen yıl mayıs ayında 31 bin 860 adet olan taşıma sayıları 2019 yılı mayıs ayında yüzde 1 artış ile 32 bin 175 adete çıktı. Bu yılın ocak-mayıs toplamında ise yabancı araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşüş ile ilk 5 ayda 145 bin 160 adet ihracat taşıması gerçekleştirdi.
Türkiye'nin ihracat taşımasında, Türk ve yabancı araçlar bu yılın beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış ile 660 bin 301 adet ihracat taşıması yaptı. Geçen yılın mayıs ayında 103 bin 914 adet olan ihracat taşıma sayıları 2019 yılı mayıs ayında yüzde 9 artış ile 112 bin 863 adet oldu.
TÜRK ARAÇLARININ İTHALAT TAŞIMA SAYILARI
Türk araçlarının ithalat taşıma sayıları 2019 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre aynı kalarak 38 bin 691 adet oldu. Ocak-mayıs toplamında ise Türk araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüş ile ilk 5 ayda 172 bin 701 adet ithalat taşıması gerçekleştirdi.
Türkiye'nin ithalat taşımasında, Türk ve yabancı araçlar genel toplamında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüş ile 257 bin 17 adet ithalat taşıması gerçekleştirdi.
"İHRACAT TAŞIMALARINDA ASYA ÜLKELERİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, ihracat taşımalarında rotanın çevrildiği Asya ülkelerinde artışın devam ettiğini dile getirerek, Avrupa tarafında ise düşüşün sürdüğünü bildirdi.
Özel, şunları kaydetti:
"Orta Avrupa ve Batı Avrupa ülkelerine yapılan taşımalarımızı ihracat parametreleri dışında incelediğimizde, transit geçiş koridorlarında yaşanan yetersiz geçiş belgesi kotası ve transit taşımalardaki engellerin bu düşüşün en önemli nedenleri olduğunu görüyoruz. Başta Macaristan belgelerinin kısıtlı olması ve güzergah üzerindeki ülkelerde transit geçiş belgesi sorunları sebebiyle taşımalar farklı güzergahlar üzerinden yüksek maliyetlerle yapılmak durumunda kalıyor. Avrupa'daki düşüşe karşın Türki Cumhuriyetlere yapılan ihracat taşımalarının önemli oranda artıyor.
Türki Cumhuriyetleri arasında büyük artışın olduğu Özbekistan'a ve büyük bir potansiyele sahip olan Rusya'ya yeterli sayıda geçiş belgemizin olmaması, Rusya’ya yapılan taşımalarda vize sorunları yaşanması bölgeye olan ihracatımızın gelişimini engelliyor. Ukrayna ve Rusya üzerinden diğer ülkelere transit taşımalarımızda önemli bir engel olan Rusya'nın Ukrayna'ya getirdiği transit yasağına alternatif çözüm üretilmesi, özellikle Kazakistan gibi ülkelerde ihracatımızın artışına sebep olacak. Türkmenistan’ın Tacikistan yüklerine yönelik uygulamaları sebebiyle hem ihracat hem ithalat yönünde beklemeler devam ediyor. Söz konusu iki ülke arasındaki sorunun düzelmesi durumunda bölgeye yapılan ticaret hareketlerinde daha fazla artış olacağını öngörüyoruz."
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