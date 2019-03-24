24 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakan Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.
Burada konuşan Ersoy, her fırsatta turizmcileri dinlediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni dönemde turizm sektörünü, tarihte ilk kez "stratejik sektör" ilan ettiğini ifade eden Ersoy, "Bunun göstergesi olarak da içinizden birine, yatırımcı birine Bakanlıkta görev verildi." diye konuştu.
Bunun, ülke, turizm ve Türk turizmcisi açısından hem miladi bir dönem hem de çok iyi kullanılması gereken bir fırsat olduğunu belirten Ersoy, çok doğru kararlar alınıp hızlı hareket edilerek, durumun fırsata çevrilmesi gerektiğini vurguladı.
Turizmin "stratejik sektör" ilan edilmesinden sonra hem kabine hem yönetimde turizmle ilgili ortak anlayış oluştuğuna işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin geleceğinin turizmle birlikte yapılması gerektiğiyle ilgili fikir birliği, kanaat oluştu. Türkiye'de bütün bu oluşumlar ilk kez gerçekleşiyor. İlk kez böyle bir ortam yaratılmış oluyor. O yüzden bizim, bütün turizmciler olarak aklımızda bunu tutarak, bu olayı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Hem turizm hem genel sektör açısından bunu fırsat olarak kullanmamız gerekiyor."
Bireysel düşünmenin bırakılacağı bir döneme girmenin de şart olduğunu anlatan Ersoy, "Türkiye adına düşünmemiz gerekiyor. Geliştireceğimiz politikalarla göreceksiniz, gelirleriniz, yatırım olanaklarınız çok hızlı artacak, hep beraber artacak." ifadelerini kullandı.
Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ile Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da katıldı.
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