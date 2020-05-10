Turizmin gözdesi "Küçük Venedik"te Kovid-19 sessizliği

Japon Seyahat Acentaları Birliğince (JATA) "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen ve yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselerek evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen, yarımada üzerine kurulu Gölyazı Mahallesi'nde, Kovid-19 nedeniyle sessizlik hakim.
Gölde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla yapılan gezintileri, yaklaşık 750 yıllık Ağlayan Çınar'ı, nilüferleri ve tarihi kalıntılarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gölyazı ve sakinleri, yeniden misafirlerini ağırlamak için adeta gün sayıyor.
Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölyazı'da ziyaretçi yoğunluğunun her yıl mart ayında başladığını ve mayısta oldukça arttığını söyledi.
Bu yıl yeni tip koronavirüs nedeniyle mahalleye gelen turist olmadığını aktaran Yılmaz, "İnşallah bu durumun bayramdan sonra düzeleceğini umut ediyoruz. Biz kooperatif olarak teknelerimizi hazırlamaya başladık. 3 saltanat kayığımız var, onların bakımlarını yapıyoruz. Diğer esnaflarımız da hazırlıklarını yapıyor." diye konuştu.
Yılmaz, her yıl çok sayıda Arap turistin Gölyazı'ya tekne turu yapmaya geldiğini belirterek, yoğunluk olmadığı için mahalle sakinlerinin, süreci balık tutarak veya evlerinde geçirdiğini ifade etti.
- "Önceki yıllara göre şu anda Gölyazı boş"
Önceki yıllarla kıyaslandığında şu anda Gölyazı'nın bomboş olduğunu dile getiren Yılmaz, "Önceki yıllara göre Gölyazı'nın şu an tıka basa dolu olması gerekiyor ama maalesef virüs dolayısıyla boş. Ana yoldan Gölyazı'ya giriş 5 kilometre. Burada bazı hafta sonları 5 kilometre araç kuyruğu oluyordu ama şu an sadece mahalle sakinleri var, misafir yoğunluğumuz yok." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, salgının bitmesini umutla beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Gölyazı'ya gelen misafirlerimiz sandal turu yapmadan gitmiyor. Kafelerimiz, restoranlarımız var. Kilisemiz, Ağlayan Çınarımız, adada manastırımız var. Buraları ziyaret ediyor, yemek yiyip çay kahve içiyorlar ve buradan mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. 1 Mayıs itibariyle nilüfer çiçeklerimiz de açtı. İnşallah misafirlerimizi yine bekliyoruz. Bayramdan sonrası için umutluyuz."
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