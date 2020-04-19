Turizmin gözde kentleri Antalya ve Muğla sessiz günler yaşıyor

AA

Geçen yıl 15 milyondan fazla yabancı turiste ev sahipliği yapan "turizmin başkenti" Antalya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında büyükşehirlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar gibi plajlar da boş kaldı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tarihin en sessiz günlerinden birisini yaşarken plajlarda sadece sokak hayvanlarının bulunması dikkati çekti. Plajlardaki şezlonglar ile iskelelerin alışılmışın dışında boş olması göze çarptı.

Kentte araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Konyaaltı, Yüzüncü Yıl ve Güllük caddelerinin de oldukça sakin olduğu görüldü.

Muğla'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ve jandarma denetimlerini sürdürdüğü kentte sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Muğla'nın tanınmış turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça'da da cadde ve sahiller boş kaldı.

,Süleyman Elçin