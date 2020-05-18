"Turizmin başkenti"ne girmek için her yola başvuruyorlar

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinden itibaren tedbirler çok sıkı uygulanıyor.
Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı büyükşehirler arasında yer alan kentte, birlikte çalışan polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını artırdı.
Sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında, vatandaşların ateşleri ölçülüyor, gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.
Kentin 22 yol kontrol ve arama noktasında görevlendirilen 500 kişilik ekip, gece gündüz demeden herkesin sağlığı için görev yapıyor. Köy yollarında da denetimleri ihmal ekipler, hava sıcaklığının arttığı günlerde bile görevlerinden hiç taviz vermiyor.
Araçları tek tek durduran ekiplere, narkotik dedektör köpekleri de eşlik ediyor.
- Kente girmek isteyen 3 bin 989 araç sürücüsü geri çevrildi
Durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolculara seyahat belgelerini ya da görev kağıtlarını soran ekipler, salgının başladığı günden bu yana kente kaçak girmek isteyen 3 bin 989 araç sürücüsünün geçişine izin vermedi.
Seyahat kısıtlamasının bulunduğu illerden gelenler de geri gönderilerek şehre alınmıyor.
Ekipler, vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında da uyarıyor.
- "Portakal bahçemi sulamaya geldim"
Öte yandan kente giriş yapmak isteyen birçok kişi de yalan beyanda bulunuyor, çeşitli bahanelere sığınıyor.
Plakaları tek tek Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) sorgulayan ekipler, araçların hangi güzergahtan kente geldiklerini belirliyor. "Burdur'dan geliyoruz", "Isparta'dan geliyoruz" gibi yalan beyanda bulunan bazı otomobil sürücülerinin PTS kayıtlarında Ankara ve İstanbul'dan yola çıktıkları ortaya çıkınca büyük şaşkınlık yaşadıkları ifade ediliyor.
Bazı sürücülerin de "Portakal bahçemi sulamaya geldim". "Zeytinlerimi toplayacağım", "Annem hasta, onu görmeye geldim", "Araç kullanmayı bilmeyen aileme şoförlük yapıp onları memleketime götüreceğim", "Cenazemiz var", "Annemi özledim" gibi bahanelerle kente girmeye çalıştığı öğrenildi.
Yapılan sorgulamalarda bu gerekçelerin de asılsız çıktığı belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!